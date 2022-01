Waarom schoenwissels steeds vaker voorkomen in het veldrijden: “Draaiknopsysteem breekt makkelijker dan klittenband”

Naast de rust waarmee Van Aert in volle finale van schoen wisselde, viel ook vooral de snelheid van de best wel vervelende ingreep op. Het kwam in de buurt van de beste Formule 1-pitstop. Op het moment dat de Belgische kampioen de materiaalzone kwam ingedraaid, stond duidelijk al een reserveschoen klaar. Dat was luttele minuten na de val. Tijd en ruimte voor deftige communicatie was er nauwelijks.

“Klopt”, lacht Van Aert. “Maar reserveschoenen meenemen maakt deel uit van de professionele voorbereiding. Je moet voorzien zijn op alles wat fout of kapot kan gaan. Bij de passage aan de finish hield ik me gedeisd. Ik wilde vermijden dat Pidcock door een gebaar of kreet van mij in de mot kreeg wat er aan de hand was. Want dan had hij me gelijk onder druk kunnen zetten. Dus wachtte ik tot twee bochten vóór de post om ploegleider Jan Boven in te lichten. Mijn mecaniciens stonden amper vijf meter verderop. Maar ze handelden razendsnel. Net op tijd kreeg ik de nieuwe schoen aangereikt. Topwerk!”