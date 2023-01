Waarom het BK veldrijden-zonder-Van Aert zondag alsnog kan uitgroeien tot een leuk kijkstuk

VeldrijdenBon. Genoeg gejammerd. Neen, Wout van Aert is er zondag niet bij op het BK veldrijden in Lokeren . Maar... ja, deze titelstrijd wordt bij afwezigheid van de beste Belgische crosser van het seizoen toch het kijken waard. En wel hierom.

KIJK. Iserbyt legt uit waarom hij een spannend BK verwacht

Zo zonde, Wout van Aert. Wat had je je híer kunnen uitleven. Steile klimmetjes, verraderlijke afdalingen, haakse bochten. Bruggen, trappen, balken. Zandstrook, wasbord, tot zelfs een drijvend ponton over de Durme toe. Het 3,3 kilometer lange intervaltraject, met de jaarlijkse Rapencross als basis en compact opgeborgen in het Lokerse Stadspark Ter Beuken - op die korte oversteek naar de Heirbrugsite na, bevat zowat alle facetten van het moderne veldrijden. Pretpark voor offroad-fanaten; naar onze bescheiden mening ‘by far’ één van de mooiste en meest spectaculaire BK-omlopen van het voorbije decennium.

“Alle aanwezige attractieve elementen werden maximaal benut”, ziet ex-bondscoach Rudy De Bie. “Tof. En toch pittig. Veel hoogteverschil, weinig recuperatie. Klimmen, draaien, keren, dalen: je bent als renner altijd wel met íets bezig”, voorspelt Jurgen Mettepenningen, teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal een slopend kampioenschap.”

Mont Henri, hoogste piek op het parcours, lijkt hét breekijzer. “Maar vooral de snelle opeenvolging van obstakels wordt doorslaggevend”, denkt Eli Iserbyt. (grijnst) “Michael (Vanthourenhout, red.) reed op verkenning eens een ‘toerke’ door en dat deed toch al zeer.” Of de voorspelde bakken regen voor een metamorfose kan zorgen? Vanthourenhout: “Van de Mont Henri glijdt het water alleszins af. Die zal wel berijdbaar blijven. Net als de rest van het bos. Enkel het stuk aan de VIP-tent (aan de overkant van de Durme, red.) riskeert er dan zompig en drassig bij te gaan liggen. Daar zal misschien meer moeten worden gelopen.” Opvallend: de ultrakorte (meter of 85) laatste rechte lijn. “Als je uitdraait op kop, moet je al veel ‘misdoen’ om het níet te halen”, weet Iserbyt.

KIJK. Vanthourenhout: “Ik zit in de vorm van mijn leven”

Spanning troef met ‘Iets Minder Grote 3'

Er was eens, dit seizoen... een tijd waarin van Van Aert, Van der Poel en Pidcock in het veld (nog) geen sprake was. Oktober, november. Remember? Leuke, spannende crossen, waren daarbij. Fayetteville, Koppenberg, Beekse Bergen. Hoofdrolspelers toen: onder meer Sweeck, Iserbyt en Vanthourenhout.

“Het trio dat ook zal strijden voor de driekleur”, is Mettepenningen overtuigd. “Eli en Michael hebben een streepje voor op dit parcours”, vindt Sweeck. “Laurens is inderdaad meer de pure zandspecialist”, begrijpt Mettepenningen de leider in de Wereldbeker. “Ik zie weinig stukken hier waar hij ons uit de wielen kan rijden. Ik denk dat we grotere troeven hebben dan hem. Verliezen kán, maar ik zie ons eerder winnen. Met wie maakt me niet uit.”

Quote Dit neigt toch iets meer naar Eli. Met zijn gestalte is hij in het veelvuldi­ge korteboch­ten­werk in het voordeel. Michael Vanthourenhout

Geen uitgesproken kopman dus. “Eli en Michael starten op gelijke voet.” Vanthourenhout: “Dit neigt toch iets meer naar Eli. Met zijn gestalte is hij in het veelvuldige kortebochtenwerk in het voordeel.” Iserbyt: “Ja, maar het schuift ook behoorlijk. En da’s dan weer meer Michaels ding. Plus: hij zit in de vorm van zijn leven. De verhoudingen zijn gelijk.” Stel: Sweeck hangt er in de finale nog aan, met drie gaat het de slotronde in? “Dan zal er goed moeten worden overlegd”, aldus Mettepenningen. “En zijn Mario (De Clercq, red.) en ik er aan de zijlijn nog om directieven toe te roepen.”

Stel (bis): Vanthourenhout en Iserbyt gaan broederlijk zij-aan-zij de beslissende fase in, de rest op één minuut? Mettepenningen: “Dan zal de beste winnen.” Na een felle onderlinge strijd, hard tegen onzacht? (herhaalt, onverstoord) “Dan zal de beste winnen.” Een gouden titelkans wordt het bij afwezigheid van de beste Belgische crosser van het seizoen hoe dan ook. Iserbyt: “Zeker. Mét Wout erbij reden we voor plaats twee. Maar noem dit alsjeblieft geen ‘klein’ BK. Ik snap de perceptie. Maar over tien jaar zal niemand zich nog herinneren of Van Aert hier al dan niet meedeed en of er honderd kanshebbers waren of één. Dan zouden de BK’s van Liboton en Nys destijds ook ‘klein’ zijn geweest. Voor alle duidelijkheid: dat was niet het geval.”

Volledig scherm Eli Iserbyt. © Photo News

Lees ook: