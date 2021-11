Waarom Eli Iserbyt straks ook een vuist zou moeten kunnen maken tegen de ‘Grote Drie’: “Stevigere zomerbasis als extra wapen”

Drie Wereldbekermanches (Waterloo, Iowa, Overijse), één Superprestigeveldrit (Ruddervoorde), één wedstrijd om de X20 Trofee (Oudenaarde) en drie Ethias Crossen (Lokeren, Beringen, Bredene). Tweede in Fayetteville (WB), derde in Gieten (SP) en Zonhoven (WB), vijfde in Meulebeke als slechtste resultaat. En om het helemaal compleet te maken: (gedeeld) leider in de drie klassementen én de UCI-wereldranking. Polsen naar de gemoedstoestand van Rudi Van de Sompel levert een logisch antwoord op, nu zijn ‘poulain’ de kluiten modder uit de grond trapt. (lacht) “Kan niet beter, hé!” Dit moet zowat de allerbeste Iserbyt tot dusver zijn, vermoedt ook zijn coach. “Eli en ik werken nu al samen sinds zijn dertiende. ‘Elk jaar een stapje erbij, elk jaar een stukje sterker’, zo stelden we destijds voorop. Zo is het ook aan het gebeuren.”