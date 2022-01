VTM NIEUWS-sportanker Lies Vandenberghe kijkt reikhalzend uit naar het WK veldrijden: “Iserbyt zal Pidcock het langst kunnen volgen”

Gouden CrossDit weekend staat het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville op het programma. Zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert is het een unieke kans voor de andere renners om de regenboogtrui te veroveren. Volgens VTM NIEUWS-sportanker Lies Vandenberghe wordt het een tweestrijd tussen Eli Iserbyt en Tom Pidcock. Wil jij nog een sprongetje maken in het klassement van de Gouden Cross , dan is ook voor jou het WK een belangrijke wedstrijd.

Lees op deze pagina alles over het WK veldrijden!

“Ik kijk enorm uit naar het WK veldrijden van zondag”, aldus Vandenberghe. “Onze Belgen hebben het momentum mee en van de echt gróte kleppers staat enkel Tom Pidcock aan de start. Mocht Eli Iserbyt aan het langste eind trekken, dan wordt het een zeer mooi weekend. Ik heb het wel voor hem. Een hardwerkende, bescheiden West-Vlaming. Toch is Pidcock wellicht de absolute - én terechte - topfavoriet. Die jongen heeft zijn volledige winter op het WK afgestemd. De jonge Brit heeft het afgelopen weekend gebruikt om te kijken hoe goed de concurrentie is en in een sprint is hij normaal gezien de snelste. Als je Wout van Aert kan kloppen in een sprint bergop (de Brabantse Pijl, red.) en maar net de duimen moet leggen in een vlakke sprint (Amstel Gold Race, red.), dan kan je een aardig sprintje rijden.”

Vandenberghe denkt ook dat het parcours in de kaart van de olympisch kampioen mountainbike speelt. “Ik begrijp dat het een razend snelle omloop is. Het is niet al te zwaar en echt ploeteren door de modder, zullen ze niet moeten doen. Het is op zijn lijf geschreven. Van onze landgenoten zal Iserbyt hem het langst kunnen volgen, denk ik. Hij zal de sprint van zijn leven nodig hebben om Pidcock te kunnen kloppen.”

Ben jij een echte veldritkenner? Speel dan mee met de Gouden Cross en maak kans op mooie prijzen.

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Tom Pidcock. © Photo News

Vrouwenwedstrijd

Een dag voordien rijden de vrouwen hun WK veldrijden. Met Denise Betsema en Annemarie Worst zijn twee outsiders op de wereldtitel niet afgezakt naar Amerika. Betsema is ziek, terwijl Worst een positieve coronatest aflegde. “Ik hóóp natuurlijk op Sanne Cant of Alicia Franck, maar de concurrentie is groot als je ziet wat voor ‘n selectie Nederland bijvoorbeeld afvaardigt”, aldus Vandenberghe. Met uittredend wereldkampioene Lucinda Brand, Marianne Vos, Ceylin del Carmen Alvarado, … hebben ze namelijk verschillende ijzers in het vuur. “Met Betsema en Worst staan er - helaas - twee Nederlandse dames niet aan de start, maar dat zijn ook weer twee kleppers minder voor onze Belgen. Je weet maar nooit.”

Volledig scherm Sanne Cant. © BELGA

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is u aangeboden door de Gouden Spelen. Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.