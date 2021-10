“Vraag hier tien Amerikanen wat cyclocross is en er zullen er tien het niet weten”: voor veel crossers blijkt VS-trip niet bepaald een ‘American dream’

Volgens Wellens is het alleszins behelpen, ook logistiek bijvoorbeeld. Hij en zijn Tormans-Circus CX Team legden donderdag per auto het tweede deel van de rit vanuit Fayetteville naar Iowa City af. Het eerste deel overbrugden ze woensdagavond na de WB-cross, om zo de lange rit van 900 kilometer te breken en onderweg te overnachten in een hotel. Al onze renners hebben ook maar twee fietsen (in België zijn dat er minstens vier, red.) mee en vijf paar wielen. In Europa heeft iedereen zijn eigen camper. Hier zitten we gedeeld in twee campers met zes man. Het is elke dag improviseren en zien wat kan.”

Vincent Baestaens van het Team Deschacht treedt Wellens in elk geval bij. Hij toert de VS rond met een huurwagen en logeert bij gastgezinnen. Hij skipte als enige Fayetteville wegens de verre verplaatsing, maar hij vertoeft wel al langer in de VS: “Ik nam eerder al twee weekends aan crossen van een lager C1- en C2-niveau in Amerika deel. Ik won er vier: zo pakte ik wat UCI-punten en recupereer ik via het prijzengeld een deel van alle kosten die ik op 8.000 euro schat. Alleen de huurwagen kost me al 4.000 euro. Voorts sliep ik gratis bij gastgezinnen en ook bij mijn tante die in Michigan woont. En ook de publieke belangstelling blijft beperkt. Vraag hier tien Amerikanen wat cyclocross is en er zullen er tien het niet weten.”