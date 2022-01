Vos verovert achtste wereldtitel in het veld na duel met Brand, Cant niet in buurt van medaille

VeldrijdenMarianne Vos heeft haar achtste wereldtitel in het veld beet. De 34-jarige Nederlandse rekende in de sprint af met titelverdedigster Lucinda Brand. De Italiaanse Silvia Persico greep het brons, Sanne Cant moest vrede nemen met de tiende plaats.

Titelverdedigster Lucinda Brand pakte uit met een verschroeiende start. Enkel Marianne Vos en Ceylin del Carmen Alvarado hadden een antwoord in huis. Het drietal werd niet veel later bijgebeend door Silvia Persico. Maar lang bleef dat kwartet niet bij elkaar. Brand dropte een nieuw bommetje, enkel Vos was in staat te reageren.

Nadien vochten de twee Nederlandse topfavorietes een duel uit voor de wereldtitel. Vos probeerde Brand in het slot overboord te gooien, maar die laatste gaf geen krimp. Finaal kwam het tot een sprint, en daarin toonde Vos zich oppermachtig. Brand moest vrede nemen met de tweede plaats, Persico veroverde het brons.

Vos werd voor de achtste wereldkampioene in het veld, in totaal is het haar dertiende wereldtitel in de wielersport. Daarmee evenaart ze de legendarische Française Jeannie Longo. We geven finaal nog de uitslagen van de Belgische dames mee: Sanne Cant reed naar een tiende plek, Alicia Franck bolde als achttiende over de streep.

Vos: “Ik kan het amper geloven”

Vos reed naar haar eerste regenboogtrui in Zeddam in 2006, verzamelde er daarna nog zes van 2009 tot en met 2014. Sindsdien stond ze nog drie keer op het podium, in Fayettville 2022 is het opnieuw goud. “Ongelooflijk, ik kan het amper geloven”, sprak de 34-jarige Nederlandse. “Dit betekent heel veel voor mij. Als je toeleeft naar zo’n WK, kijk je niet terug naar wat je allemaal gerealiseerd hebt, de focus gaat op de wedstrijd zelf en dat lukte me ook. En nu ben ik opnieuw wereldkampioen: ongelooflijk.”

Vooraf werd een duel Vos-Brand voorspeld en dat bleek ook het geval vanaf ronde twee. “Ik wist dat het moeilijk zou zijn om Lucinda te verslaan. Zij zette wat druk, ik op mijn beurt ook, maar het is zo moeilijk om hier weg te rijden. Dus ik moest kalm blijven en mikken op mijn sprint.”

Van Zeddam in 2006, daarna een reeksje van zes, met de laatste titel in Hoogerheide in 2014, er ging wel wat tijd over. “Er zitten inderdaad veel jaren tussen die laatste titel en deze van vandaag. Of iets veranderd heb? Neen eigenlijk, ik ben gewoon blijven trainen zoals ik dat deed en kreeg dit seizoen enorm veel steun van mijn familie en mijn team. Ik heb gewoon geprobeerd om de juiste dingen te blijven doen en ik ben enorm dankbaar dat ik hier op dit WK in topvorm ben en deze titel pak.”

Cant hoopte op beter resultaat: “Maar er zat niet meer in vandaag”

Brand: “Mezelf weinig te verwijten:”

