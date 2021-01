Vleugels of flanellen benen straks voor Van Aert? Ervaringsdeskundigen over ‘papa worden’ in volle seizoen: “Een magisch moment”

Veldrijden Eli Iserbyt kan starten in Baal: “Het gaat lukken, maar het wordt pijnlijk”

31 december Eli Iserbyt (23) is klaar voor de cross in Baal van morgen. Zes dagen geleden blesseerde hij zich na een val in Heusden-Zolder aan de elleboog, maar een ultieme test vandaag (zie video) zet het licht op groen. Pijnvrij is hij nog niet, maar Iserbyt wil zijn leiderstrui in de X2O-Trofee verdedigen.