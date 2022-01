VIDEO. Vanuit de heli het WK-parcours op: trialbiker Kenny Belaey zorgt voor spectaculairste verkenning

WK veldrijdenDeze verkenning van het WK veldrijden, dit weekend in het Amerikaanse Fayetteville, had U nog niet gezien. Negenvoudig wereldkampioen trialbike Kenny Belaey zet in door vanuit een helikopter op het parcours te springen.

Belaey luistert het WK dit weekend op met enkele showcases, maar hij ging ook op voorhand al even het parcours testen. Geheel naar Amerikaanse standaarden: Belaey ruilde zijn vertrouwde trialbike in voor een crossfiets en sprong vanuit een helikopter op de track. Vervolgens gaat het aan een rotvaart over het parcours om dan het centrum van Fayetteville in te duiken en ook daar uit te pakken met enkele straffe nummers.

“Ik stelde voor om het parcours uit te testen", aldus Belaey. “Zij kwamen met de helikopter. Eerst als simpele drop off, maar toen haalde ik het in mijn hoofd om eruit te springen. Op papier een leuk idee, maar eenmaal die rotors boven me op volle snelheid waren, was het toch even slikken. Op één been balanceren op een heli die op en neer gaat is echt niet vanzelfsprekend. Laat staan afzetten, voeten op de pedalen krijgen en veilig landen. Gelukkig heb ik flink wat ervaring (lacht). Na vier pogingen had ik het goed beet, dus echt een heerlijk gevoel. En nu supporteren voor onze Belgen natuurlijk. (lacht) En wachten op telefoontjes uit Hollywood!”

Belaey is al even vertrouwd met de States. Hij verzorgt al jaren halftime shows in de NBA en is ook de drijvende kracht achter het Bentonville Bike Fest, een jaarlijks walhalla voor MTB’ers.

Volledig scherm © Red Bull