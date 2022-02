“Verstrynge en Wyseure hadden de ballen aan hun lijf moeten hebben om het meteen te vertellen tegen de ploeg en Wellens”

Veldrijden INTERVIEW. Hans van Kasteren bijt van zich af na shitstorm rond Wyseure en Verstrynge: “Echt niet iedereen wil bij Lefevere rijden”

Hans van Kasteren (66) heeft zijn rentree in het veldrijden niet gemist. Na een afwezigheid van vijf jaar doorboorde hij met een veelbesproken transfer van de beloften Joran Wyseure en Emiel Verstrynge de nieuwe veldritplannen van Patrick Lefevere en sponsor Jan Tormans. Het ging in de cross over “mensenhandel” en “messen in de rug”. “De uitspraken van Geert Wellens? Ik neem het hem niet kwalijk. Hij is niet de slimste jongen.”

12 februari