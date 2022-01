Veldritanalist Niels Albert ziet maar één topfavoriet in een (mogelijk) WK zonder Van Aert en Van der Poel: “Het pad ligt breed open voor Pidcock”

Veldrijden Onze man vindt dat Wout van Aert niet moet twijfelen over deelname aan WK veldrijden: “Doen, Wout. Entertain us!”

Wout van Aert rijdt de tegenstand weg in het veld. Zeven op zeven - een ongeziene reeks voor de Belgisch kampioen. Maar: over zijn WK-deelname is nog geen zekerheid. Onze man in het veld, Joeri De Knop, vindt dat Van Aert naar het Amerikaanse Fayetville moét afreizen. En niet alleen omdat hij zelf in bloedvorm verkeert. “Mathieu van der Poel is tot alles in staat. Maar een mirakel verwezenlijken op 30 dagen tijd? We zien het niet snel gebeuren.”

