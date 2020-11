Veldrijders die aan wedstrijd willen starten, moeten weldra negatieve coronatest kunnen voorleggen

Veldrijden Nederland boven in Rosmalen: Ceylin Alvarado sprint naar Europese veldritti­tel

7 november Wereldkampioene Ceylin Alvarado is nu ook Europees kampioen in het veldrijden. De Nederlandse bleef in Rosmalen haar landgenoten Annemarie Worst en Lucinda Brand voor. Sanne Cant was de beste Belgische op plaats zeven.