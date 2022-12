Vechtjas Van Aert wint na heerlijk duel met Pidcock ook in Diegem, Van der Poel buigt het hoofd

Gouden Cross Mathieu van der Poel duikt het veld in: neem jij de viervoudi­ge wereldkam­pi­oen op in jouw Gouden Cross-ploeg?

Zondag maakt Mathieu van der Poel zijn langverwachte rentree in het veld. De viervoudige wereldkampioen komt aan de start van de Wereldbekermanche in Hulst. Samen met Wout van Aert - op wie we nog een week moeten wachten - is Van der Poel de duurste renner in de Gouden Cross, maar hij is een garantie op veel punten. Neem jij onze noorderbuur op in jouw (nieuwe of bestaande) Gouden Cross-ploeg? Of neem je een risico en laat je Van der Poel links liggen?

25 november