Vechtjas Van Aert wint na heerlijk duel met Pidcock ook in Diegem: “Halfweg wou ik de strijdbijl al begraven”

VeldrijdenNergens beter dan ‘Thuis’? Mmm. Wél hoor. In Diegem, met name, waar om en bij de 15.000 uitgelaten crossfans Wout van Aert eindelijk de hegemonie van Mathieu van der Poel zagen doorbreken. En dat na een uur zinderend spektakel - hard tegen onzacht. “In de slotfase zat ik piepedood. Het was louter op karakter.”

KIJK. Van Aert na zege: “Halfweg wou ik de strijdbijl al begraven”

Benieuwd wie gisteravond de hoogste kijkcijfers scoorde in primetime. Aflevering 5343 in seizoen 28 van de populaire Vlaamse soap op Eén? Of de razendboeiende zesde manche van de Superprestige veldrijden in Diegem bij kunstlicht op Canvas, verschoven naar het belachelijk late startuur 20u45 om de onderlinge concurrentie te vermijden? Niet echt voor herhaling vatbaar, vond Wout van Aert. “Ik ben de dag doorgekomen. ‘Toerke’ in de buitenlucht, kleine siësta. Maar dit breekt wel het ritme in deze drukke eindejaarsperiode. Liever had ik wat vroeger gecrost”, zuchtte hij. Om er vervolgens lachend aan toe te voegen: “Uiteindelijk zijn we toch maar de aapjes in het circus, hé. En moeten we altijd het beste van onszelf geven.”

Volledig scherm © BELGA

Nou, understatement! Eén kwartier ver en daar reden Van Aert, Van der Poel en Pidcock al een eind voor de rest uit. De Nederlander leek in het zand betere lijnen te trekken dan zijn twee kompanen en nam afstand. Tot... Van Aert in ronde zes vanuit positie drie in één ruk op en over de wereldkampioen naar Van der Poel toeknalde, hem plots een (zand)koekje van eigen deeg gaf en op zijn beurt een kloof sloeg. Na een fout van de Belgische driekleur vochten Van der Poel en Pidcock terug. Maar verrassend genoeg hield alleen de Brit het duel met Van Aert tot het bittere einde vol. In een pittig, energiek man-tegen-mangevecht kreeg Van Aert Pidcock uiteindelijk net voor de laatste trappensectie, met de finish om het hoekje, klein.

Volledig scherm © Photo News

Eindelijk bingo voor Van Aert in Diegem, na twee tweede plaatsen in 2016 en 2017. “Het is mooi om dit eindelijk op mijn palmares te schrijven, want ik heb hier al vaak klop gekregen. Bij uitstek is dit het parcours dat Mathieu in principe het best ligt. Die finale was er voor mij telkens te veel aan. Zandbak, balkjes, technisch stuk, trappen en finishen. Heel vaak moest ik daar een paar lengten toestaan die ik niet meer dichtkreeg.”

Nu deelde hij er zélf de doodsteek uit aan Pidcock. Al moest hij daar uitermate diep voor gaan. (met vertrokken gezicht en diepe grimas) “Goh, dit kan niet meer gezond zijn. Die slechte zandpassages begonnen in mijn hoofd te spelen. Ik raakte er maar niet deftig door. Ik dacht dat Mathieu gaan vliegen was en halfweg cross wou ik de strijdbijl al begraven, maar toen ik hem in het vizier bleef houden, groeide het geloof. De laatste twee ronden zat ik piepedood. En rekende ik louter op karakter af met Tom. Ik had geen kracht meer om nog van bocht naar bocht te sprinten. Keihard cross, was het. Morgen even uitslapen toch.”

Van der Poel onttroond

Van der Poel kon geen vuist meer maken en zakte dus nog weg naar plaats drie. Einde van een tijdperk voor hem. Dertien jaar lang bleef ‘Diechem’, zoals hij het zelf zo mooi in de mond neemt, Mathieuland. Van der Poel won er voor het eerst, als eerstejaarsnieuweling van veertien met blos op de wangen, in 2009. En bleef sindsdien, in welke categorie ook, ongeslagen - in 2010 ontbrak hij, in 2020 en 2021 werd er niet gecrost in de Vlaams-Brabantse gemeente wegens de coronapandemie. Tot gisteren. Geen zeven op een rij. En dat liet Van der Poel aangeslagen achter. “Ik reed aanvankelijk het best door het zand. Daar deed ik telkens mijn voordeel mee, maar ik kon het verschil niet in stand houden. Daarvoor had ik gewoon de benen niet.” De koning van Diegem is ontroond. “Niks blijft eeuwig duren. Van die titel ben ik nu ook verlost.”

KIJK OOK. Mathieu van der Poel (derde): “Ik had de benen niet”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Pieterse wint bij de vrouwen, ploegmate Alvarado doet goeie zaak Opnieuw een volledig Nederlands podium in de damescross van Diegem. Bovenaan stond Puck Pieterse, die dankzij een kanonstart de hele koers in handen had. Shirin van Anrooij bood lang weerwerk, maar moest de duimen leggen tegen de superieure techniek van de 20-jarige renster van Alpecin - Deceuninck, die deze winter nu al vijf profzeges lukte. Leading Lady Fem van Empel is wel nog steeds comfortabel lijstaanvoerdster met tien rozen. Omdat leidster Denise Betsema een off-day kende en pas als achtste over de streep kwam, neemt Ceylin Alvarado dankzij haar derde plaats de leiding over in de stand van de Superprestige. (BVDC) Volledig scherm © Photo News

Bewijs dat jij de grootste veldritkenner bent met de Gouden Cross en maak kans op fantastische prijzen.

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.