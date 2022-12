Vechtjas Van Aert wint na heerlijk duel met Pidcock ook in Diegem: “Halfweg had ik het eigenlijk opgegeven”

VeldrijdenDaags na Zolder heeft Wout van Aert ook de avondcross in Diegem gewonnen. Onze landgenoot haalde het na een beklijvend duel met wereldkampioen Tom Pidcock. Mathieu van der Poel zakte in de finale door het ijs en moest tevreden zijn met plaats drie.

In een nieuwe episode van de drukke kerstperiode streek het crosscircus neer in Diegem voor de traditionele avondcross. Diegem, de speeltuin van Mathieu van der Poel. Over alle categorieën heen startte hij hier tot vandaag tien keer, om er ook tien keer te winnen. Bij de profs won de Nederlander er tussen 2014 en 2019 zes keer op rij. Naar een topfavoriet was het dan ook niet ver zoeken, al bewees Wout van Aert gisteren in Zolder dat hij op gelijke voet staat.

Dat bleek ook in de openingsronde in Diegem. En in tegenstelling tot gisteren in Zolder deed ook wereldkampioen Tom Pidcock lustig mee. Al na de eerste ronde reden de Grote Drie in de spits van de koers. Eli Iserbyt deed lange tijd z'n uiterste best om bij te blijven, maar hij blies zichzelf op. Zo werd al snel duidelijk dat Van der Poel, Van Aert en Pidcock het zouden uitvechten om de zege.

Van der Poel deed twee pogingen om alleen weg te rijden, maar Van Aert weigerde te breken en sleurde zich telkens weer naar het achterwiel van de Nederlander. De Belgische kampioen nam zo wel Pidcock mee en de Brit nam in de voorlaatste ronde nog eens stevig over ook. Hij kneep zowaar de keel van Van der Poel helemaal dicht, waardoor we in de laatste ronde een duel tussen Pidcock en Van Aert kregen.

Daarin trok onze landgenoot na een hels kat-en-muisspel aan het langste eind: hij maakte een einde aan de hegemonie van Van der Poel en won een eerste keer in Diegem. Na Dublin, Mol en Zolder schoot hij een vierde keer de hoofdvogel af. Tot nu toe is Van Aert dé man van de crosswinter. Aan Pidcock en vooral Van der Poel om overmorgen in Loenhout terug te slaan.

“Dit kan niet gezond zijn”, hijgde een moegestreden Van Aert na zijn zege bij Sporza. “Ik denk dat vandaag aantoonde hoe kort het bij elkaar ligt. De zandbak was echt mijn pijnpunt in het begin. Dat begon in mijn hoofd te spelen - halfweg gaf ik eigenlijk op, want ik reed voor de zoveelste keer slecht door het zand en Van der Poel was gaan vliegen. Maar ik begon er weer in te geloven en heb de knop omgedraaid. In de laatste twee ronden zat ik piepedood en heb ik het op karakter gedaan.”

Pieterse wint bij de vrouwen, ploegmate Alvarado doet goeie zaak Opnieuw een volledig Nederlands podium in de damescross van Diegem. Bovenaan stond Puck Pieterse, die dankzij een kanonstart de hele koers in handen had. Shirin van Anrooij bood lang weerwerk, maar moest de duimen leggen tegen de superieure techniek van de 20-jarige renster van Alpecin - Deceuninck, die deze winter nu al vijf profzeges lukte. Leading Lady Fem van Empel is wel nog steeds comfortabel lijstaanvoerdster met tien rozen. Omdat leidster Denise Betsema een off-day kende en pas als achtste over de streep kwam, neemt Ceylin Alvarado dankzij haar derde plaats de leiding over in de stand van de Superprestige. (BVDC) Volledig scherm © Photo News

