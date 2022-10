Vanthourenhout zegeviert voor derde keer in Meulebeke, ploegmaat Iserbyt tweede

WK veldrijden Ploeglei­der Servais Knaven over Tom Pidcock, die in 2022 drie keer wereldkam­pi­oen wil worden: “Hij moet niet onderdoen voor Van Aert en Van der Poel”

Of Tom Pidcock, nu hij olympisch kampioen mountainbike is, ook de nieuwe wereldkampioen veldrijden kan worden? Ploegleider Servais Knaven gelooft van yes. Kan hij daarna, ook in 2022, wereldkampioen mountainbike worden? Knaven: “Jawel.” En kan hij dan in september in het Australische Wollongong Julian Alaphilippe uit de regenboogtrui rijden? Jazeker, zegt Knaven. “Ik ken maar één andere renner met dezelfde ambitie als Pidcock en dat is Mathieu van der Poel.”

30 januari