Vanthourenhout wint het BK veldrijden na tweestrijd met Sweeck en viert intens met vrouw en kind

Vanthourenhout viert met vrouw en kind na eerste BK-titel veldrijden

Er kwam geen helikopter meer overgevlogen vanuit Spanje en dus was er definitief geen sprake van Wout van Aert op het BK veldrijden. In de modder van het Lokerse Park ter Beuken lag een unieke kans op de Eli Iserbyts, Michael Vanthourenhouts en Laurens Sweecks van deze wereld te wachten.

Zo dacht Thibau Nys er ook over. Hij opende furieus en nam de kopstart, de favorieten moesten meteen in het gelid. En dat deden ze ook: bij de eerste beurt over scherprechter Mont Henri volgden Sweeck, Vanthourenhout en Iserbyt in het spoor van Nys, die zijn snelle start later wat bekocht met technische foutjes.

Sweeck nam kloek over. Vanthourenhout moest een gaatje dichten, met succes. Iserbyt bleef van zijn kant na een dalende strook steken in een dood spoor. De West-Vlaming zag zo nog maar eens een BK in rook opgaan. Hij ging grimassend verder, maar weigerde de handdoek te gooien.

Vooraan keken ze niet meer om. Vanthourenhout en Sweeck maakten er een pittig duel van. Een aanval van de Europese kampioen op de Mont Henri werd geneutraliseerd, terwijl Sweeck bij momenten even veel indruk maakte. Dat gebeurde allemaal terwijl Nys op een eiland als derde bleef rondcrossen.

Twee turbulente wissels zorgden voor extra peper en zout in de tweestrijd vooraan. De koplopers doken samen de wisselzone in, twee keer moest Sweeck daarbij een kleine omweg maken voor de wisselende Vanthourenout. Vooral in de voorlaatste ronde zorgde dat voor een - weliswaar beperkt - verschil.

Vanthourenhout had zo bij het ingaan van de laatste ronde een handvol seconden beet, maar Sweeck kwam nog eens terug. In een bloedstollende laatste ronde hield Vanthourenhout de bovenhand. Sweeck brak in de laatste stroken. Na zijn Europese sterrentrui is Vanthourenhout nu ook een Belgische tricolore rijker.

Uitslag BK veldrijden 1. Michael Vanthourenhout 2. Laurens Sweeck 3. Thibau Nys 4. Eli Iserbyt 5. Gerben Kuypers

Michael Vanthourenhout: “Mooi duel tussen Laurens en ik”

Michael Vanthourenhout heeft zijn tweede trui van het seizoen beet en daar was hij heel blij mee. “Het was een mooi duel tussen Laurens en ik. Bij het lopen was hij iets beter dan ik. Ik voelde in de laatste ronde dat het bijna op was, dus ik wou als eerste uit de loopstrook komen. Daarna was het zaak om vol te houden tot aan de meet. De turbulente wissels in de materiaalpost? Die zijn achter mij gebeurd, dus ik heb ze niet gezien. Ik kan in elk geval zeggen dat Laurens niet bewust of met opzet werd gehinderd door mijn mecaniciens."

