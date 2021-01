Vanthourenhout ontgoocheld na sterke inhaalrace: “Niet de cross kunnen rijden die ik wou rijden”

Michael Vanthourenhout reed een beresterk BK in Meulebeke. De West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal geraakte al in de eerste ronde betrokken bij een oponthoud en stond voor een lange achtervolging. Uiteindelijk reed Vanthourenhout nog naar brons, maar hoe voelde hij zich na de cross? “Redelijk ontgoocheld. Ik heb de koers niet kunnen rijden die ik wou rijden, dat is spijtig. Technische foutjes of pech van iemand anders: daar kan je zelf niet aan doen en het hoort erbij.”

Tijdens de cross was ploegleider Gianni Meersman bijzonder hard voor z’n renners. Meersman vond dat de samenwerking tussen Sweeck en Vanthourenhout niet optimaal verliep. “Persoonlijk vind ik dat ook”, was Vanthourenhout eerlijk. “Het is nu misschien geen goed moment om me daarover uit te spreken. Dat zal intern misschien nog wel eens besproken worden. Ik heb mezelf gefocust op mijn eigen wedstrijd. Derde is mooi op een BK, maar er zat misschien meer in. Maar de cross is voorbij en Wout is een verdiende kampioen.”