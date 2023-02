Vanthourenhout klopt Sweeck in de sprint in Maldegem, bij de vrouwen wint Worst voor derde keer op rij

Michael Vanthourenhout heeft de Parkcross in Maldegem gewonnen. De Europees kampioen klopte Laurens Sweeck in de sprint. Bij de vrouwen boekte Annemarie Worst eerder deze namiddag haar eerste overwinning in vier maanden.

Drie dagen na het WK stond de volgende cross alweer op het programma. Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Gerben Kuypers en thuisrijder Emiel Verstrynge verschenen aan de start van de Parkcross in Maldegem. Ploeggenoten Vanthourenhout en Iserbyt trokken vanaf het begin meteen stevig door en bepaalden het tempo de eerste twee rondes. Een kloof wisten de twee nog niet te slaan.

In de vierde ronde zag Iserbyt zijn moment gekomen om voor de eerste keer door te trekken. Vanthourenhout liet een gat, waardoor Iserbyt alleen op pad ging. Lang zag het ernaar uit dat hij de cross ging winnen, maar dat was buiten Sweeck gerekend. Hij opende de jacht op zijn ex-ploegmaat en deed dat met succes. In zijn spoor nam hij Vanthourenhout, Kamp en Kuhn mee.

Op het moment dat Iserbyt een fout maakte in de zandbak, wist zandspecialist Sweeck dat het aan hem was. Hij sloeg een kloof, maar lang duurde dat liedje niet. Sweeck, Iserbyt, Vanthourenhout en Kamp gingen samen de laatste ronde in. Uiteindelijk was het Vanthourenhout die wint. Hij klopte Sweeck in de sprint. Iserbyt viel in de extremis nog uit door pech. De Nederlander Ryan Kamp vervolledigde het podium.

Sweeck (links) en Ryan Kamp (rechts) werden twee en drie.

Worst weet weer wat winnen is

Fem van Empel, Puck Pieterse en Lucinda Brand gaven verstek voor de Parkcross in Maldegem. Denise Betsema, Inge Van der Heijden, Manon Bakker en Annemarie Worst waren wel van de partij om een worp te doen naar de overwinning.

Laura Verdonschot trok vanaf de start stevig door met Van der Heijden en de jonge Leonie Bentveld. Van der Heijden ging nadien alleen op avontuur. Lang zou dat echter niet duren, want Betsema, Bakker en Worst sloten een ronde later aan. Het werd al snel duidelijk dat een van de vier Nederlandse dames met de winst ging gaan lopen.

Op een ronde van het einde plaatste Worst een versnelling en sloeg ze langzaamaan een gat op de drie achtervolgers. Voor Worst is het de eerste overwinning in vier maanden. In 2020 en 2022 schreef ze de Parkcross ook al op haar naam. Laura Verdonschot eindigde vijfde en is zo de eerste Belg.

Na afloop vertelde Worst dat Maldegem een parcours is dat haar goed ligt. “Ook al wijzigen ze soms iets aan het parcours, toch slaag ik er steeds in om hier te winnen. Deze zege doet deugd”, beaamde Worst. “Ik was redelijk goed vertrokken en kon me voorin handhaven. Ik verloor even voeling met de kop van de koers, maar halverwege de cross was ik weer mijn plaatsje voorin gaan opeisen. De winnaar zat duidelijk in ons groepje en in de voorlaatste ronde voelde ik het moment gekomen. Ik kon meteen een kloofje slaan en zo met enige voorsprong aan de slotronde beginnen. Het kwam er dan op aan om geen fouten meer te maken, want de kloof met de rest was niet zo groot. Daar slaagde ik in. Ik mocht hier al voor de derde keer zegevieren. En dat was ook wel een poosje geleden.”

Manon Bakker (rechts) en Denise Betsema (links) vervolledigden het podium in Maldegem.