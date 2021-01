Vandaag beslissing over WK veldrijden, organisatoren houden de moed erin: “Wij doen verder, we werken de laatste details af”

“Wout van Aert zit al met het WK in zijn hoofd”

9 januari Kersverse papa Wout van Aert start zondag in Meulebeke als topfavoriet in het BK veldrijden. Mama Sarah en zoontje Georges worden thuis voor tv zijn grootste fans. Vraag is welke mentale en fysieke impact de blije gebeurtenis zal hebben op de sportman-Van Aert. "Uiteraard verliep de aanloop richting BK een beetje anders dan anders", zegt Van Aerts manager Jef Van den Bosch. "Georges en Sarah waren de absolute prioriteiten. Maar de geboorte op zich heeft ook een soort rust over Wout doen neerdalen. Het zal hem een 'boost' geven."