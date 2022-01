Van parcours met stevige klim als scherprechter tot alle starturen: uw gids voor het WK veldrijden

WK veldrijdenHet WK veldrijden staat voor de deur. Komend weekend strijden de Belgen om de medailles in het Amerikaanse Fayetteville, Arkansas. Maar om hoe laat Belgische tijd wordt er precies gecrosst? Wie neemt deel en hoe ligt het parcours erbij? Alles wat u moet weten over het WK veldrijden, leest u hier.

Atypische starturen

Geen cross die traditiegetrouw start om 15u Belgische tijd, uiteraard. Door het tijdsverschil - het is in Fayetteville zeven uur vroeger dan hier - zal u ‘s avonds voor de buis moeten zitten. Vrijdag, om 19u30 onze tijd, staat de eerste categorie op het programma: de mixed team relay. Zaterdag zijn de junioren vrouwen (18u), beloften mannen (20u) en elite vrouwen (21u30) aan de beurt. Zondag strijden de junioren mannen (18u), beloften vrouwen (20u) en elite mannen (21u30) om de wereldtitel.

Volledig scherm Pidcock is één van de favorieten. © Jan De Meuleneir / Photo News

Deelnemersveld

Een officiële lijst van deelnemers is er nog niet, maar de voornaamste pretendenten zijn uiteraard gekend. Geen Wout van Aert of Mathieu van der Poel bij de elite mannen. Voor het eerst sinds Stybar in 2014 krijgen we dus een andere wereldkampioen.

Eli Iserbyt is de kopman bij de Belgen. Daarnaast vormen ook Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Jens Adams, Vincent Baestaens, Daan Soete en Toon Vandebosch een sterk blok. In Nederland rekent men, bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, vooral op Europees kampioen Lars van der Haar. Dé grote uitdager van Iserbyt - en misschien zelfs de grote favoriet - is echter Tom Pidcock. De Brit is in goede doen, maar moest in de Wereldbeker van Hoogerheide wel nog zijn meerdere erkennen in Iserbyt.

Bij de vrouwen belooft het een Nederlands onderonsje te worden - of wat dacht u? Uitkijken is het naar een strijd tussen titelverdedigster Lucinda Brand en vrouw-in-vorm Marianne Vos, Denise Betsema en Annemarie Worst. Sanne Cant en Alicia Franck verdedigen de Belgische kleuren.

Voor de mixed relay, die vrijdag voor het eerst op het programma van het WK veldrijden staat, gaf bondscoach Vanthourenhout nog geen officiële selectie vrij.

Volledig scherm Eli Iserbyt is de kopman bij de Belgen. © Jan De Meuleneir / Photo News

Het parcours

In oktober 2021 werd er al een Wereldbekermanche georganiseerd op het parcours van Fayetteville, als generale repetitie voor het WK. In en rond Centennial Park zegevierde Quinten Hermans - die er dit weekend niet bij is wegens een positieve coronatest - na een loodzware cross. Een ploeterpartij wordt het op het WK niet. Op dit moment is het er zonnig, maar koud. Er ligt dan ook nog een laagje sneeuw op en rond het parcours. Dit weekend voorspelt men temperaturen rond 10 graden en droog weer. Verwacht dus een snelle race.

Volledig scherm Het parcours van het WK veldrijden. © rv

Het - grotendeels artificieel aangelegde - parcours ligt net buiten Fayetteville stad, is 3,1 kilometer lang en telt 53 hoogtemeters. Na de start duiken de renners quasi meteen het bos in voor een snelle, maar bij momenten ook technische afdaling, waarna er meteen weer een stevige klim volgt. Die klim is dé scherprechter op het parcours. Op een plateau is het dan draaien en keren, met onder meer een trappenpartij van liefst 39 treden en enkele korte knikjes als hindernissen. Van daaruit gaat het recht naar de finish.

Erelijst

We vermeldden het eerder al: door de afwezigheid van Van Aert en Van der Poel krijgen we voor het eerst sinds Stybar in 2014 een andere wereldkampioen. Wie zondag wint, pakt ook sowieso zijn eerste WK ooit bij de profs. Eén keer eerder werd er een wereldkampioenschap veldrijden in de VS georganiseerd. In 2013 zegevierde Sven Nys in Louisville.

De laatste 10 WK’s: 2021, Oostende: Mathieu van der Poel

2020, Dübendorf: Mathieu van der Poel

2019, Bogense: Mathieu van der Poel

2018, Valkenburg: Wout van Aert

2017, Bieles: Wout van Aert

2016, Zolder: Wout van Aert

2015, Tabor: Mathieu van der Poel

2014, Hoogerheide: Zdenek Stybar

2013, Louisville: Sven Nys

2012, Koksijde: Niels Albert

Volledig scherm Mathieu van der Poel werd vorig jaar wereldkampioen © Photo News

