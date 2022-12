Van der Poel wint na geweldige strijd met Van Aert en Pidcock in de modder van Gavere: “Geen revanche, wel een leuk kerstcadeau”

REACTIES. Van der Poel en Van Aert in koor: “Een van zwaarste crossen die we al reden”

Mathieu van der Poel heeft zijn gram gehaald in Gavere, al wilde hij dat zo zelf niet gezegd hebben. “Dit is zeker een leuk kerstcadeau”, vertelde hij na de cross. “Dit is niet echt een revanche, maar ik wou gewoon zelf beter doen. Het was enorm zwaar, een van de zwaarste crossen die ik al gereden heb. Maar het was leuk. Ik had de handen vol met Wout en Pidcock, je moet 100 procent zijn om die twee te kunnen kloppen. Dat het nu 2-1 staat tegen Van Aert? Daar ben ik niet mee bezig. Ik weet ook niet of het zo relevant is. We willen gewoon in Hoogerheide (waar het WK gereden wordt, red.) een streepje achter onze naam bijzetten.”