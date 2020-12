Van der Poel wint meteen bij rentree in Antwerpen: “Had nooit gevoel dat ik helemaal op limiet zat”

VeldrijdenMathieu van der Poel heeft bij z’n rentree in Antwerpen meteen de orde hersteld in veldritland. De wereldkampioen had een taaie klant aan Eli Iserbyt, maar trok het laken in het slot toch naar zich toe. Voor Van der Poel is het al de vijfde zege in Antwerpen. “Ik ben zeer tevreden met vandaag”, reageerde MVDP na de wedstrijd.

Zou Mathieu van der Poel meteen meedoen of zou het de wereldkampioen toch aan wat ritme ontbreken? Dat was de hamvraag voor de Scheldecross in Antwerpen. Het antwoord op die vraag leek in de tweede ronde al bekend, want toen trok Van der Poel al alleen op pad. De wereldkampioen leek met Eli Iserbyt de laatste overblijver van zich af te schudden.

Niet zo snel, moet Iserbyt gedacht hebben. De Europese kampioen herpakte zich en sloop weer naar het wiel van de Nederlander. Ook Vanthourenhout, Sweeck en Hermans kwamen nog even aansluiten. Een nieuw tactisch steekspel van Pauwels Sauzen-Bingoal leek in de maak, tot Iserbyt opnieuw ten aanval trok. Enkel MVDP kon z'n wagonnetje aanpikken. De Europese en de wereldkampioen zouden het onder elkaar uitvechten.

Volledig scherm © Photo News

Van der Poel trekt het laken naar zich toe

In de voorlaatste ronde plooide Iserbyt dan toch. Van der Poel trok met een kleine bonus de slotronde in en breidde die alleen maar uit. Eerste cross, eerste zege voor de wereldkampioen. Iserbyt was een knappe tweede, Pidcock mocht als derde mee op het podium. In het klassement van de X2O Badkamers-trofee doet leider Iserbyt een goede zaak, Van der Poel miste de eerste twee manches en speelt in het klassement geen rol.

De cross in Antwerpen is er duidelijk eentje die Van der Poel goed ligt. De Nederlander won vandaag al voor de vijfde keer op het strand van Sint-Anneke, na 2014, 2016, 2017 en 2018.

Volledig scherm © Photo News

Van der Poel: “Had nooit gevoel dat ik helemaal op limiet zat”

Mathieu van der Poel heeft z'n terugkeer in het veld opgeluisterd met een zege. Welk gevoel had de Nederlandse alleskunner tijdens de wedstrijd? “Het ging gewoon goed. Ik had nooit het gevoel dat ik helemaal op m'n limiet zat. Dat stemde me gelukkig, want vorig jaar had ik dat gevoel wél vaak in het begin van het seizoen. Ik ben dus zeer tevreden met vandaag.”

Morgen staat de wereldkampioen aan de start in Gavere, naar eigen zeggen een heel andere wedstrijd. “Het zal heel lastig zijn. Ik denk dat we andere renners vooraan gaan zien, zoals Toon Aerts. Die vindt morgen toch meer een parcours op zijn maat.”

Iserbyt: “Had niet verwacht om Mathieu tot de voorlaatste ronde te volgen”

Aerts: “Hopelijk regent het vannacht nog een beetje”

Volledig scherm © Photo News

