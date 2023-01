Van der Poel wint in thuishaven van Van Aert, die genekt wordt door lekke band maar getroost wordt door Georges: “Balen, want ik voelde me de betere”

VeldrijdenMathieu van der Poel won in de thuishaven van Wout van Aert de X2O Badkamerscross in Herentals. Na opnieuw een strijd tussen de twee reed Van Aert in de laatste halve ronde lek. Géén sprint tussen de twee, zonde voor de geweldige cross die we alweer voorgeschoteld kregen.

KIJK. Van Aert genekt door lekke band

Het was verrassend Jens Adams die al in de eerste ronde de boel uit elkaar ranselde. Met Van der Poel en Van Aert glipten de twee verwachte namen mee. Het trio zette achtervolgers Iserbyt, Van der Haar en Ronhaar al snel op een noemenswaardige achterstand.

Toen Van der Poel zich op kop zette, voelde Adams het kraken. En toen Van Aert onder impuls van ‘zijn’ volk in Herentals écht aan de boom ging schudden, moest hij lossen. Terugkeren deed Adams, mede door problemen met het zadel, niet meer.

En zo kregen we alweer een tweestrijd. Wout versus Mathieu. Aan hoge snelheden raasden ze rond. De ene keer Mathieu op een metertje, een ronde later moest Van Aert een klein kloofje dichten. Al was het toch vooral de Belgische kampioen die het forse tempo bepaalde en de Nederlander onder druk probeerde te zetten.

Na een korte wapenstilstand - de benen wapenend - werd alles op de laatste ronde gezet. Op de Skiberg deed Van Aert er alles aan om zijn rivaal te lossen. Omdat ze ook in de afdaling, zoals een hele cross lang, foutloos bleven, lag een sprint in het verschiet. De wedstrijd eindigde echter met een anticlimax. Toen Van der Poel in de sprint vóór de sprint aanzette, reed Van Aert lek. Zonde, deze alweer likkebaardende cross verdiende beter.

Eli Iserbyt werd op een halve minuut derde en verstevigde zijn leidersplaats in de X20 Badkamers Trofee.

Van der Poel: “Anders gereden”

“Ik heb iets anders gereden dan de voorbije wedstrijden”, vertelde Van der Poel in het flashinterview. “Ik denk dat we aan elkaar gewaagd waren. Ik hield nog wat over voor de laatste halve ronde omdat ik als eerste het technische stuk in het bos wou induiken. Toen reed Wout lek. Jammer dat hij z’n kansen niet kon verdedigen.”

Van Aert: “Ik was misschien wel de betere”

“Ik reed lek. Ik voelde net voor de materiaalpost dat ik begon te schuiven”, doet Van Aert zijn relaas. “Ik twijfelde om binnen te gaan, maar dan was het zeker voorbij. Het is sowieso balen. Gelukkig had ik een paar minuten om te bezinnen voor ik aankwam. Misschien wordt het inderdaad wat saai omdat we zo aan elkaar gewaagd zijn. We rijden maar met twee rond hé. Ik probeerde Mathieu enkele keren te lossen, misschien was ik wel de betere vandaag. Maar het is lastig om iemand van Mathieu z’n klasse eraf te rijden. De opkomst was superleuk. Zoveel volk. Ik had liever afgesloten met winst, maar ik hoop dat we spektakel hebben kunnen leveren.”

KIJK. Georges troost papa Van Aert na tweede plek

Volledig scherm Van der Poel en de lekke band van Van Aert. © Twitter/VTM

