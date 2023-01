Van der Poel wil zondag gewoon starten in Zonhoven, ploeg weet nog niet of dat zal lukken

KIJK. Van der Poel over de last aan de rug

De achterstand van Mathieu van der Poel op Wout van Aert na een dik uur cross: 1'38". De grootste kloof tussen de twee van deze winter. Het kon de Nederlander geen sikkepit schelen. “Al was het nog zes minuten... Hier blijft niks van hangen. Ik weet dat ik conditioneel de evenknie ben van Wout, dat hebben de voorgaande crossen ook aangetoond. Dat ik geen vuist kon maken, heeft maar met één ding te maken: de rug.”

De rug alweer. Vorig jaar stond Van der Poel drie maanden aan de kant met een rugprobleem. Hij raakte maar net op tijd fit voor Milaan-Sanremo en won twee weken later de Ronde van Vlaanderen. Het was meer dan een wake-up-call om zijn core stability-oefeningen terug serieus te nemen. Dat heeft hij gedaan, maar helemaal weg waren die rugproblemen nooit. Het bleef een zorgenkind, op de achtergrond. “Het ging vrij goed de laatste weken.”

Toen hij halfweg cross in Koksijde tegen een achterstand keek van dertig seconden, begon hij twee keer zijn rug te stretchen. Ploegleider Christoph Roodhooft hoopte dat het was “om zichzelf een houding aan te nemen.” Helaas. “Ik had ineens heel veel pijn aan de rug. Tijdens de opwarming was er niks aan de hand, maar tijdens de cross kon ik op de loopstrook zelfs mijn ene voet niet voor de andere zetten. Ik had zoveel last dat ik niet heb kunnen afzien. Zelfs toen ik na de cross gewoon recht stond, had ik pijn. Klote.”

Het chagrijn bij Van der Poel is begrijpelijk. Een nieuwe inactiviteit is verre van ideaal met zicht op het voorjaar dat voor de deur staat. Zover is het nog niet. Dat hij nog kon uitrijden, is een goed teken. “Ik hoop dat het vrijdag over is na een bezoek bij de kinesist, zodat ik zondag aan de start kan staan van de cross van Zonhoven.”

De ploegleiding heeft nog geen idee of dat ook zal lukken. De alarmbellen zijn afgegaan, met de befaamde put en de vele looppassages is de cross van Zonhoven zwaar belastend voor de rug. Rusten en maandag op stage vertrekken, is ook een mogelijkheid.

