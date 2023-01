Van der Poel toont in Besançon dat hij klaar is voor het WK: “Volgende week zijn er veel scenario’s mogelijk”

Wout van Aert won gisteren met overmacht in Hamme en zakt volgende week zondag met vertrouwen af naar het Nederlandse Hoogerheide. Die andere WK-favoriet, Mathieu van der Poel, stond vandaag aan de start van de Wereldbekercross in Besançon. Onze noorderbuur had er duidelijk zin in en dook als eerste het veld in. Eli Iserbyt en Laurens Sweeck schoten dan weer niet goed uit de startblokken. Ondanks zijn goede start, hield Van der Poel zich in de openingsfase opvallend koest. Maar in de vierde van negen ronden ontbond hij zijn duivels. Met een indrukwekkende versnelling reed hij iedereen los uit het wiel.