Van der Poel start zondag gewoon in Zonhoven, ondanks pijnlijke rug in Koksijde

“De cross zondag in Zonhoven lijkt geen probleem”, zo klinkt het binnen de ploeg. Klachten van Van der Poel worden toegeschreven aan de intensiteit van de wedstrijden van de voorbije weken. Uitgesloten wordt dat de rugproblemen die Mathieu van der Poel kreeg na zijn val in de Olympische mountainbikerace in augustus 2021 in Tokio, nu opnieuw voor last zorgen. De rugpijn in Koksijde is ook niet die van de winter ’21-’22, waarin Van der Poel enkel de cross van Dendermonde uit reed en vervolgens opgaf in Zolder, waarna zijn crossseizoen voorbij was. “Toen was er echt een probleem”, klinkt het, “nu is er niets onoverkomelijk.”