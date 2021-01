Van der Poel rijdt naar vierde wereldtitel veldrijden in Oostende, Van Aert tweede na dure lekke band

WK veldrijdenMathieu van der Poel heeft zijn vierde wereldtitel veldrijden beet. De Nederlander was in het zand van Oostende de betere van Wout van Aert. Onze landgenoot had na drie ronden vijftien seconden voorsprong, maar zag zijn kansen gefnuikt door een lekke band. Toon Aerts werd derde voor Tom Pidcock.

Wie kroont zich tot koning van het veld in de koningin der badsteden? Het was dé hamvraag in aanloop naar het WK veldrijden in Oostende. Wout van Aert versus Mathieu van der Poel episode 167 ook. De voorlopige stand op WK’s bij de profs tussen de Belg en de Nederlander: 3-3.

Volledig scherm © Photo News

Met Zdenek Stybar stond nog iemand aan de start met drie wereldtitels op zijn palmares, al waren zijn kansen gelijk aan nul. De Tsjech moest in zijn enige cross deze winter helemaal achterin starten. Stybar zag van daaruit Van Aert en Van der Poel als speren naar de veelbesproken WK-brug over de Kustbaan schieten.

Het was het begin van een adembenemend kijkstuk. Van Aert dook als eerste het zand in en reed door de hoge waterstand bijwijlen door het zeewater. Van der Poel ploegde zich net voor de terugkeer naar de renbaan even vast en kwam zo meteen onder druk te staan. Van Aert had plots vijf seconden.

Het was van moeten voor de Nederlander, maar net toen liep het fout. Van der Poel reed zichzelf een buiteling tegemoet in een doodlopend spoor. De voorsprong ging van vijf naar vijftien tellen. Van Aert kon na twee ronden een hand uitsteken naar de wereldtitel, in de achtergrond had Aerts zich afgescheiden in de strijd om brons.

Volledig scherm © ANP

Vooraan bleef het verschillen chronometreren. Het niveau van Van Aert en Van der Poel was om van te duizelen. Onze landgenoot was de betere in het zand, de Nederlander wervelde over de renbaan. Tot plots een nieuwe omwenteling kwam.

Van Aert kwam bij zijn derde passage aan de meet plots door met een lekke band vooraan. Van der Poel ging erop en en erover. Het bleef seconden tellen. Nog één keer zou het écht spannend worden. Van Aert kwam in de vierde ronde ei zo na aan het wiel van zijn concurrent, maar reed zich toen vast in het zand.

Van der Poel kon de brug met meer snelheid aanvatten en de kloof weer uitdiepen. Van vier seconden ging het opnieuw naar vijftien tellen. Van Aert bleef zich het snot - letterlijk - voor de ogen rijden, maar de veer brak uiteindelijk na driekwart wedstrijd.

Van der Poel bleef doorstomen naar zijn vierde wereldtitel in het veld. De Nederlander zou zelfs onder het uur uitkomen. Van Aert won het zilver, Aerts moest repte zich net voor Pidcock naar brons. De wereldtitel van Van der Poel was tot slot ook de vierde wereldtitel voor Nederland op vier WK’s in Oostende. Oranje boven in veldritland.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Zelf ook meerijden op het WK veldrijden in Oostende. Stel jouw ideale ploeg samen in onze Gouden Cross en maak kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.