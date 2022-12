Van der Poel ramt alle frustraties uit zijn lijf en wint voor Van Aert en Pidcock in de modder van Gavere

VeldrijdenZo, die rekening is vereffend. Mathieu van der Poel heeft de ontgoocheling van Mol verteerd met een knappe zege in de modder van Gavere. De Nederlander haalde het na een beklijvende strijd tussen de ‘Grote Drie’ voor Wout van Aert en Tom Pidcock.

Hoe zou Mathieu van der Poel kerst gevierd hebben? De Nederlander was vrijdag nog een vat vol frustraties na zijn tweede plek in Mol, na eeuwige rivaal Wout van Aert. De ontgoocheling stond na de cross van zijn gezicht af te lezen - Van der Poel is nu eenmaal een geboren winnaar. “Ik hoop op betere benen, want anders zal ik nog vaak achter Van Aert aan moeten rijden”, zuchtte hij.

Die betere benen had Van der Poel in Gavere duidelijk te pakken. Betere benen, maar vooral de drang om iets recht te zetten. Het heilige vuur, weet u wel. Ondanks de zware omloop trok de Nederlander al na enkele minuten op oorlogspad. Wereldkampioen Pidcock en Van Aert beseften het gevaar en pikten hun wagonnetje aan. Na één ronde was de wedstrijd zo al gereduceerd tot een gevecht tussen de ‘Grote Drie’.

Na een lekke band voor Van der Poel reed Pidcock een tijdje alleen aan de leiding, maar MVDP nam de regie snel weer in handen. Pidcock en Van Aert konden lang de schijn ophouden, maar in de laatste ronden deed een ontketende Van der Poel hen dan toch kraken. Vooral Pidcock zakte er nog door en werd derde, een strijdende Van Aert tweede. De rekening van Mol is vereffend. Morgen: deel drie van de langgerekte eindejaarsclash in Zolder. Bring it on.

Van Anrooij wint weer Drie dagen na haar zege in Mol was Shirin van Anrooij opnieuw aan het feest. De 20-jarige Nederlandse was ook in Gavere oppermachtig en kwam opnieuw solo aan. Het was haar derde zege van het seizoen. Ploeggenote Lucinda Brand werd tweede op meer dan een halve minuut, Puck Pieterse derde op 50 seconden. En zo kleurde het podium weer volledig oranje. Volledig scherm Shirin van Anrooij was ook in Gavere de beste van het vrouwenpak. © Photo News

