Van der Poel ook de sterkste in Gullegem: Pidcock biedt weerwerk maar stuit op krachtige versnelling

VeldrijdenDaags na zijn zege in Baal won Mathieu van der Poel ook de cross in Gullegem. Tom Pidcock kon hem halfweg nog het vuur aan de schenen leggen, maar de wereldkampioen had finaal genoeg aan een verschroeiende demarrage. Jens Adams werd derde. Met onder anderen Wout van Aert, Laurens Sweeck en Toon Aerts ontbraken heel wat grote namen.

Geen Wout van Aert, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Toon Aerts. De cross in Gullegem - toe aan haar vierde editie - behoort niet tot een klassement en dus namen heel wat toppers een dagje recup. Wél van de partij: Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Een tweestrijd tussen de Nederlander en Brit stond in de sterren geschreven. Terwijl de Engelse kampioen goed startte, was het voor de wereldkampioen aanvankelijk even zoeken. Na een slippertje moest hij zelfs een kleine kloof dichten. Geen erg, panikeren deed-ie niet. Van der Poel sloot al snel aan bij een achtkoppige kopgroep, mét nota bene Thibau Nys in zijn zog.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Diether Sweeck dacht aan een solo, maar Van der Poel riep hem tot de orde. Erop en erover. Pidcock zat niet in het wiel en werd gedwongen tot achtervolgen. De kloof was lang zes seconden, maar halfweg kwam Pidcock aansluiten bij de Ronde van Vlaanderen-winnaar. Twee ronden bleef het duo samen, tot ‘MVDP’ zijn gekend recept bovenhaalde. Op iets meer dan drie ronden van het einde pakte Van der Poel uit met één krachtige, maar wel definitieve demarrage. Pidcock voelde het kraken, had geen antwoord in huis en kreeg in een ruk tien seconden aangesmeerd. Van der Poel na Baal gisteren ook de beste in Gullegem. Hij won er ook in 2019 en 2020.

Voor Van der Poel werd het ook zijn zevende zege van het seizoen nadat hij ook al de Scheldecross in Antwerpen, de wereldbekercross in Namen, de Ethias Cross van Essen, de Superprestigecross in Heusden-Zolder en dus ook gisteren in Baal won.

Jens Adams was sinds oktober out met het cytomegalovirus en werd na een sterke wedstrijd bij z’n rentree derde. Gianni Vermeersch leek lange tijd op weg naar die laatste podiumplek, maar werd alsnog afgetroefd door Adams.

Ben jij de grootste crosskenner? Bewijs het in de Gouden Cross!

Speel mee met de Gouden Cross Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van der Poel: “Nooit zoveel crossen na elkaar gereden”

“Het was best nog wel een technische cross omdat het gras op de omloop eraf was gereden. Ik heb toch wel een leuke namiddag gehad ondanks het feit dat ik enkele schuivertjes maakte. Ik vond niet direct een goede grip op het parcours maar dat beterde na enkele fietswissels”, verduidelijkte Mathieu van der Poel.

Mathieu van der Poel was halfcross al eens gaan aanvallen maar Tom Pidcock knokte zich terug. Er bleven zo twee kandidaat winnaars over want de rest viel helemaal weg. “Ik was goed aan het doorrijden maar Pidcock kon me toch bijbenen. De tweede versnelling was wel raak. Ik heb de Brit zeker niet bewust laten terugkomen. Morgen wacht weer een andere cross, in het Nederlandse Hulst. Het wordt mijn derde cross op rij. Ik heb nog nooit zoveel veldritten na elkaar gereden. Ik ben benieuwd hoe ik in Hulst voor de dag zal komen.”

“Door het wegvallen van het Nederlandse kampioenschap heb ik een iets langere break. Misschien vul ik die wel op met een stage in Spanje. Maar ik moet alles nog eens goed bekijken hoe het zit met het reizen en de quarantaine achteraf in deze coronaperiode. In Spanje wil ik wat duurtraining vastleggen. Als dat haalbaar is natuurlijk”, gaf Mathieu van der Poel mee

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Pidcock: “Morgen weer strijden voor zege”

“Ik was vandaag in orde maar niet briljant.”, vertelde Pidcock. “Ik slaagde er wel in de eerste aanval van Mathieu te beantwoorden. Beetje per beetje kon ik weer naar zijn achterwiel rijden. Op de technische stukken was ik wel de mindere van ons twee. Daar pakte hij steeds wat meer terrein. Bij zijn tweede aanval reageerde ik niet snel genoeg waardoor hij meteen een kloof sloeg. Ik besloot om niet te diep meer te gaan en meteen de focus te leggen naar wat morgen wacht in de wereldbekercross in het Nederlandse Hulst. Daar wil ik weer strijden voor de zege. Ik neem niet graag genoegen met een tweede plaats. Daar ben ik immers geen renner voor geworden”, gaf Tom Pidcock mee.

Na de cross in Hulst van morgen trekt Tom Pidcock op trainingskamp met zijn wegploeg Ineos-Grenadiers. “Ik word verwacht op Gran Canaria om daar de renners van Ineos-Grenadiers te vervoegen op trainingskamp. Misschien ben ik daar wel het best in conditie van ons allemaal. Zeker na alle veldritten die ik er al heb opzitten. En zeker na mijn zege in Gavere en enkele podiumplaatsen in Namen, Baal en vandaag in Gullegem”, lachte Pidcock.

Volledig scherm Mathieu Van der Poel. © BELGA

Adams staat bij rentree meteen op podium: “Voordeel dat ik heel fris zit”

Jens Adams was sinds oktober out met het cytomegalovirus. Nu dus meteen op het podium bij z'n rentree. “Ik had de kopstart en deed meteen mee vooraan. Ik moest op een gegeven moment temporiseren om daarna weer over te schakelen naar mijn eigen tempo. Ik had verwacht dat ik op het einde van de cross helemaal zou terugvallen maar dat viel allemaal nog best mee. Op het laatste diende ik wel zeer diep te gaan om die derde plaats alsnog in de wacht te slepen”, verduidelijkte Jens Adams. Na zo’n lange periode van inactiviteit verraste Jens Adams wellicht vriend en vijand met meteen een podiumplaats bij zijn rentree. “Het voordeel is dat ik heel fris zit. Ik heb, in tegenstelling tot de andere crossers, niet al die wedstrijden in de benen zitten. De meesten werkten al een druk programma af. Dat zal hen al wat afgemat hebben. Ik heb er een lange terugweg opzitten. Ik trainde, sinds oktober, niet te veel en blijkbaar was dat de juiste manier om mijn comeback te vieren.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Van der Poel. © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.