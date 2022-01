Van der Poel maakte fietstochtje op nieuwjaarsdag, krijgt hij vandaag groen licht voor cross in Herentals?

De wereldkampioen veldrijden sukkelt met een rugblessure en kwam sinds zijn opgave op tweede kerstdag in Heusden-Zolder niet meer in actie. De Azencross in Loenhout en de Wereldbekermanche in Hulst verdwenen van zijn programma. Een nieuwe medische check-up vandaag zou het licht in principe op groen moeten zetten voor de manche van de X2O-Trofee, woensdag in Herentals. Bij Alpecin-Fenix wachten ze het resultaat van die controle af om verder te communiceren.