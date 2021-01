Van der Poel maakt zich geen zorgen: “Wout is dik in orde, maar ik had niets anders verwacht”

Welk gevoel overheerste er bij Van der Poel na zijn tweede plaats in de Druivencross? “Een dubbel gevoel”, antwoordde de Nederlander bij VTM Nieuws. “Ik had graag het duel aangegaan met Van Aert. Ik had het gevoel dat we aan elkaar gewaagd waren, maar ik reed lek op een vrij slecht moment in de wedstrijd. Ik verloor daar 30 seconden en een heleboel krachten mee. Ik kwam dichter en dichter op een gegeven moment. Ik zat bijna in z'n wiel, maar dan maakte ik een stuurfoutje en ontplofte ik een beetje. Die lekke band heeft gewoon roet in het eten gegooid. Het is nu eenmaal zo”, trok Van der Poel de schouders op.

Grote conclusies knoopt de wereldkampioen niet vast aan de wedstrijd van vandaag. “Het is moeilijk om hier lessen uit te trekken, ik voelde ook dat ik die stage in de benen had. Ik voelde me wel goed, maar was niet fris genoeg. Het parcours van vandaag heeft ook weinig met Oostende te maken.” Van der Poel heeft dus geen mentaal tikje gekregen? “Zeker niet. Wout is dik in orde, maar ik had niets anders verwacht. Volgende week is een nieuwe wedstrijd. Ik ben fysiek zeker in orde.”