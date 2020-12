Van der Poel kwam, zag en overwon bij rentree in Antwerpen: “Had nooit gevoel dat ik helemaal op limiet zat”

VeldrijdenMathieu van der Poel is aan een nieuw crossseizoen begonnen, zoals hij begin dit jaar het oude heeft beëindigd. Hij won in Antwerpen, ruim tien maanden nadat hij in het Zwitserse Dübendorf won en wereldkampioen werd. En zoals hij al zijn crossen daarvoor won, op één na. Eli Iserbyt was de beste van de rest.

Morgen misschien, in Gavere, zei Eli Iserbyt. Misschien dat Iserbyt dan zijn voet naast die van Mathieu van der Poel kan zetten. Of anders op 20 december in Namen. Wie zal het zeggen? “Het is natuurlijk Mathieu van der Poel. Natuurlijk wil ik die kloppen. Dat zou mooi staan op mijn palmares.”

Van der Poel kloppen is Iserbyt nog maar één keer gelukt. Dat was vorig jaar in Ronse. Toen werd Iserbyt tweede, Van der Poel was derde, Toon Aerts won.

Met zes overwinning is Iserbyt de meest succesrijke renner deze winter. Maar dat kan snel veranderen. Mathieu van der Poel keert naar de cross terug om te winnen. Hij deed daar van de week niet geheimzinnig over. Met minder neemt hij geen vrede.

Volledig scherm © Photo News

Zondag rijdt hij in Gavere. “Dat is een cross die mij beter moet liggen”, zegt Iserbyt. “Ik zou willen dat het parcours wat droger was. We zien wel. Ik vind het straf dat ik in Antwerpen tweede word, op niet zo grote afstand van Van der Poel.”

Aanslag op lichaam

De wedstrijd leek na twee ronden al gereden. Toen reed Van der Poel weg van Iserbyt. In ronde vier maakte de wereldkampioen een fout in het zand. “Ik raakte uit het spoor, ik klikte niet snel genoeg uit het pedaal. Ik viel, zonder erg. Daarna heb ik geen goede passage meer gemaakt in die zandstrook.”

Eli Iserbyt ging weer vol achter Van der Poel aan. “Ik hoorde dat hij een fout had gemaakt. Ik was blij dat ik weer in zijn wiel zat. Het duurde wel even voor Mathieu mij weer los reed.”

Volledig scherm Eli Iserbyt. © Photo News

Tot ronde zeven. Toen ging Van der Poel er weer vandoor en moest Iserbyt vrede nemen met de tweede plaats. “Op dit parcours kan ik ermee leven.”

Is de mooie crosswinter voor Eli Iserbyt hiermee voorbij? Het zou zomaar kunnen. Mathieu van der Poel zei zich erg goed te voelen. “Veel beter dan verwacht. Vorig jaar heb ik er veel langer over gedaan om dit gevoel te hebben in een cross. Dat wil niet zeggen dat het in Gavere weer zo is. De eerste cross is toch altijd een aanslag op je lichaam.”

Dat hij bij zijn comeback zou crossen om te winnen, had Van der Poel deze week gezegd. Hij heeft zich erg goed voorbereid op een nieuwe crosswinter. En hij heeft blijkbaar minder tijd nodig dan Wout van Aert, om meteen weer zijn plaats aan de top op te eisen. Hoe komt dat?

Volledig scherm © Photo News

Duel met Wout?

Van der Poel: “Wout reed een ander programma op de weg, hij heeft een grote ronde gereden, de WK’s gedaan. Dat was toch wel iets anders dan wat ik heb gereden. Wout heeft zich misschien anders voorbereid op de cross. Ik snap wel dat je na een wegseizoen als dat van Wout van Aert niet meteen honderd procent kunt zijn in de cross.”

Dat eerste duel met Wout van Aert, wanneer komt dat er dan? “Wout kan heel snel de omschakeling maken”, zegt Van der Poel. “Goed mogelijk dat hij er volgende week in Namen alweer staat.”

Volledig scherm © BELGA

Iserbyt: “Had niet verwacht om Mathieu tot de voorlaatste ronde te volgen”

Aerts: “Hopelijk regent het vannacht nog een beetje”

Volledig scherm © Photo News

