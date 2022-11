Van der Poel klaar voor crossdebuut na trainingen met Evenepoel in Calpe: eerste duel met Van Aert op 4 december in Antwerpen

VeldrijdenMondjesmaat, elk op zijn beurt, komen ze het veld ingedoken, de ‘Grote Drie’. Na Tom Pidcock is het volgend weekend in Hulst de beurt aan Mathieu van der Poel. Nóg een week later, in Antwerpen, staat al meteen het eerste duel met Wout van Aert geprogrammeerd.

Het mag zo stilaan wel. Van tweede kerstdag 2021 zal het geleden zijn dat Mathieu van der Poel nog eens heeft gecrost. Het modderbad van Dendermonde, weet u nog? Waar Wout van Aert na een goed half uur flink doorduwde en zijn Nederlandse rivaal op ruim driekwart minuut reed. Daags nadien, in Heusden-Zolder, draaide de toenmalige wereldkampioen na tweederde wedstrijd de camper binnen met een pijnlijke rug. Einde van Van der Poels winter, begin van een ellendig lange herstelperiode vol vraagtekens en, los van zijn rugproblemen, ook een kleine knieoperatie.

Bijna één jaar later is de wedergeboorte van de veldrijder-Van der Poel nakend. De voorbije vier weken stoomde hij zich klaar in de regio-Calpe, waar hij recent een huis kocht, en trok hij onder meer een paar keer op pad met Remco Evenepoel. Vandaag testte hij zijn crossmateriaal in Kasterlee.

Vrijdagavond, op de officiële voorstelling van de Vestingcross in Hulst, gaf vader Adrie aan dat zijn zoon er vanaf de Zeelandse WB-manche van volgende week zondag opnieuw bij zou zijn. “De kans is zeer reëel. Maandag (morgen, red.) maakt de ploeg zijn programma openbaar en ik ga ervan uit dat Hulst zijn eerste veldrit van het seizoen wordt”, klonk het letterlijk. Hulst is voor Van der Poel een plek met een speciale betekenis, waar hij heel graag naar terugkeert. In 2018 raakte de relatie met zijn huidige vriendin Roxanne er namelijk in een stroomversnelling.

Eén week later, op zondag 4 december, is Van der Poel er ook zeker bij in de volgende WB-manche in Antwerpen. En vormt Linkeroever meteen het decor voor een eerste duel met zijn ‘Angstgegner’ Wout van Aert, die er op zijn beurt zijn crosscampagne aftrapt. De exacte details van zijn verdere programma zijn nog niet bekend, maar net als Van Aert wacht ook Van der Poel een bedrijvige, goedgevulde maand december met een piek rond Kerstmis en nieuwjaar, in voorbereiding op de grote doelen: de kampioenschappen (NK en WK) in januari en februari.

