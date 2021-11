Van der Poel en Van Aert kruisen ook de degens in Diegem, Loenhout en Herentals

Van Aert begint zijn crossseizoen op 4 december in de Superprestige-manche Boom. Van der Poel opent op 18 december in de Wereldbeker in eigen land in Rucphen. Het WK in het Amerikaanse Fayetteville (30 januari) is ook dit seizoen zijn grote doel. Van Aert gaf eerder aan te twijfelen over deelname aan het WK.