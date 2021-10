Van der Poel en Pidcock twijfelen niet en rijden tot nader order wél het WK veldrijden in Amerika

VeldrijdenWout van Aert twijfelt over zijn deelname aan het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Concurrenten Mathieu van der Poel en Tom Pidcock doen in principe wél een gooi naar de regenboogtrui. “Ik zie niet goed in waarom we dat zouden moeten laten vallen.”

Een WK met of zonder Mathieu van der Poel? Bij Alpecin-Fenix is het geen item. “Het kwam nog niet ter sprake”, meldt ploegleider Christoph Roodhooft droog. “Om de simpele reden dat we ervan uitgaan dat we dat WK zullen rijden mét Mathieu. Ik zie niet goed in waarom we dat zouden moeten laten vallen. Tuurlijk is het een beetje een ‘ambetante’ verplaatsing. Maar ik heb niet het gevoel dat Mathieu nú al op een punt in zijn carrière is aanbeland dat hij die dingen zomaar kan schrappen.”

Roodhooft maakt van de gelegenheid gebruik om aan te stippen dat hij de gangbare mening in het hele Amerika-verhaal níet deelt. “Ik ben, denk ik, één van de enigen die al acht jaar lang steevast de trip maakt. Soms lees ik zotte dingen, waarvan ik denk: ‘oei, ik moet duidelijk ergens anders zijn geweest’. De voorbije WB-cross in Iowa, bijvoorbeeld, was met voorsprong de beste editie ooit. Het gaat om de houding die je ertegenover aanneemt.” Maar voor de goeie orde dus: Van der Poel verdedigt op zondag 30 januari 2022 in Fayetteville zijn wereldtitel? “Weet je wat? We zullen er eens over nadenken! (lacht) Maar voorlopig is een afmelding niet aan de orde.”

Bogaerts: “Uit respect voor sport die Tom naar huidig niveau bracht”

Ook in het kamp-Pidcock wordt er niet getwijfeld. “Bij leven en welzijn rijdt Tom het WK”, aldus coach Kurt Bogaerts. “Omdat we het als een internationale sport zien en een jonge renner als hij moet kunnen omgaan met de omstandigheden. Tuurlijk is het makkelijker om een WK veldrijden in België te combineren met het klassieke voorjaar op de weg dan een WK in de VS. Maar het hoort er onvermijdelijk een beetje bij. Tom beseft ook heel goed dat cyclocross hem heeft gebracht naar zijn huidige niveau. Dus brengt hij respect op voor die sport. En voor de concurrentie die ze een hele winter lang beoefent. Het zou de discipline opwaarderen mochten zowel Wout, Mathieu als Tom aan de start komen in Fayetteville. De absolute top, zeg maar. Anders wordt veldrijden écht wel een voorbereidingssport.”

Na het weg-WK rustte Pidcock 3,5 week uit, deels ook omdat hij een sluimerende knieblessure volledig liet genezen. Bogaerts: “Vorige donderdag is hij opnieuw beginnen trainen. We opteren nu voor een iets langere voorbereiding op zijn eerste crossen. In principe worden dat Boom (SP) en Antwerpen (WB) op 4 en 5 december. Bedoeling is om met een stevige basis het veld in te duiken zonder echt veel op intensiteit te hebben getraind. Dan progressief te verbeteren naar het WK toe. En toch de nodige frisheid te bewaren voor een vlotte omschakeling richting klassieke lente en aansluitend eventueel Giro.”

