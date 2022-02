Van der Haar oppermachtig in Gavere, Iserbyt wint de Superprestige

VeldrijdenLars van der Haar heeft met overmacht de slotmanche van de Superprestige in Gavere gewonnen. De Europese kampioen reed in de derde ronde weg en niemand zag hem nog terug. Iserbyt kwam als tweede over de streep en stak zo de eindzege in de Superprestige op zak.

In Gavere werd vandaag de Superprestige beslist. Een klassieker in het veldrijden die atypisch in februari plaatsvond. Eli Iserbyt verdedigde in het klassement een voorsprong van vier punten op Toon Aerts. De renner van de Baloise Trek Lions wou zich niet bij de zaak neerleggen en nam de kopstart, maar in de eerste ronden raakte niemand echt weg. Het was Europees kampioen Lars van der Haar die duidelijk een goede dag had en als eerste een noemenswaardige aanval uit de benen schudde.

Iserbyt probeerde te volgen, maar ging tegen de grond. Aerts en Vanthourenhout konden Van der Haar niet volgen. Enkel Iserbyt kwam na zijn tuimelperte opnieuw aansluiten, maar Van der Haar was ijzersterk en reed de West-Vlaming los uit het wiel. De Nederlander won na het Europees kampioenschap, het Nederlands kampioenschap en de Wereldbekermanche van Tabor, zijn vierde veldrit van het seizoen. Iserbyt klopte Aerts voor de tweede plaats en wint zo na de Wereldbeker ook de Superprestige.

Van der Haar: “Gavere spreekt tot de verbeelding”

“Ik voelde me van bij de start heel goed”, vertelde Van der Haar achteraf. “Uiteindelijk werd het een fikse en lange duurtraining”, vertelt de 30-jarige Nederlander. “Ik kon met de eersten het veld in. Op een gegeven moment voerde ik het tempo op. Ik ging voor winst en desnoods kon ik op die manier de wedstrijd hard maken voor Toon Aerts. Blijkbaar paste men achter mij en zo sloeg ik al snel een mooie kloof.”

“Dit was een uitgave waarin we niet echt van fiets hoefden te wisselen. Normaal wordt deze cross eerder op het seizoen gereden. Steevast ligt het er hier dan zwaar en modderig bij. Vandaag dus niet en dat speelde in mijn voordeel.” Gavere is een klassieker in het veldrijden. “Gavere winnen, spreekt tot de verbeelding. Dit is ook de eerste Superprestigecross die ik win in mijn hele loopbaan. Als dat dan Gavere is, ben ik daar bijzonder blij mee.”

Iserbyt: “Panikeren heb ik niet gedaan”

“Ik ben blij dat ik eindelijk die eindzege in de Superprestige heb behaald”, aldus Iserbyt. Dat kan ik dus al afvinken van mijn bucketlist. Het heeft er even niet goed uitgezien. Ik nam een spoor tijdens die afdaling, maar mijn evenwicht zat wellicht niet goed. Ik moest corrigeren naar rechts en denk dat ik daar het lint heb geraakt waardoor ik helemaal uit balans geraakte en hard tegen de grond knalde. Ik was zelfs even groggy maar wou direct verder rijden. Ik heb me daarop wat vergaloppeerd om opnieuw naar de kopgroep te rijden. Zo moest ik nog vechten om het uur helemaal rond te maken.”

“Panikeren heb ik niet gedaan, toen Lars van der Haar een eerste keer ging versnellen. Ik hield wel Toon Aerts in de gaten. Bij een tweede aanval van Lars van der Haar moest iedereen passen. Bovendien denk ik dat Toon zich in de voorlaatste ronde wat opblies, waardoor ik zelf mijn kans zag in de slotronde om te gaan aanvallen. Ik word zo tweede en meteen eindlaureaat van de Superprestige. Eindelijk.”

Brand wint bij de vrouwen

Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) heeft de zevende en meteen laatste manche van de Superprestige op haar naam geschreven. De 32-jarige Nederlandse was in het Oost-Vlaamse Gavere opnieuw outstanding en soleerde na zowat 5 minuten cross. Annemarie Worst werd tweede op meer dan een halve minuut. Denise Betsema eigende zich de laatste podiumplaats toe. De Britse Zoe Bäckstedt werd vierde voor de Nederlandse Aniek van Alphen. Beste Belgische was Marion Norbert Riberolle op een 10e plaats.

