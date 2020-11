Van Anrooij komt met update nadat ze zware wonde opliep tijdens cross in Tabor: “Gelukkig geen spieren en pezen zwaar beschadigd”

Veldrijden Daar gaat de goede startposi­tie: Van Aert moet in WB-manche van Tabor 14 plaatsen achteruit

20 november Daar gaat de goeie startpositie van Wout van Aert in de openingsmanche van de Wereldbeker in het Tsjechische Tabor van zondag 29 november. Door een ingreep in de UCI-wereldranking zakt Van Aert van plaats 18 naar plaats 32, waardoor hij nu pas vijftiende Belg staat in het klassement en voorafgegaan wordt door een groot aantal ‘mindere goden’.