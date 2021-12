Van Aert zet met 6 op 6 persoonlijk record neer, maar Van der Poel evenaren zal nog lang duren

Boom, Essen, Val di Sole, Dendermonde, Zolder en nu Loenhout. Wout van Aert won dit seizoen elke veldrit waar hij aan de start verscheen. Goed voor een reeks van zes zeges op rij, waarmee hij de persoonlijke records van Sven Nys en Zdenek Stybar (elk 7) in zicht krijgt. In Baal (1 januari) kan hij op gelijke hoogte komen, een dag later in Hulst kan Van Aert de teller op 8 zetten. Gezien de huidige verhoudingen in de cross allesbehalve ondenkbaar.