Van Aert zat opeens bij Van der Poel: “Ik had niet door dat Mathieu lek stond”

De eerste crosszege heeft Wout van Aert beet. In zijn woonplaats Herentals dan nog wel. “Dit doet zeker deugd”, vertelt Van Aert na de overwinning. “Het was al even geleden dat ik een cross gewonnen heb (sinds de veldrit in Lille op 8 februari, red.) en ik had mijn zinnen op vandaag gezet.” Van Aert hing lang op enkele seconden van Mathieu van der Poel. “Ik had een foutje gemaakt met de bandendruk. Ik ging in de materiaalpost om hardere banden en reed nadien ook nog lek. Daardoor verloor ik de aansluiting met Mathieu. Beetje frustrerend, want ik zat zo nooit in het wiel.”