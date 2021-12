Van Aert wint ook in Val di Sole na ferm nummer in de sneeuw: “Het was zaak om zo weinig mogelijk fouten te maken. Dat is aardig gelukt”

VeldrijdenRed Bull geeft je vleugels. Terwijl Max Verstappen in een historische GP van Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel Formule 1 binnen haalde , stonden er ook twee Red Bull-helmen op het podium in Val di Sole. Wout van Aert was in de sneeuw op (bijna) geen foutje te betrappen, Tom Pidcock werd derde.

Crossen in de sneeuw, het was een halve eeuwigheid geleden. Wout van Aert beslechtte zijn laatste echte beurt op een wit tapijt nog in de beloftencategorie en velen met hem. Op notoir ijskonijn Tom Meeusen na wist bijna niemand in Val di Sole dus echt waar hij aan toe was.

Het waren ploegmaats Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt die de kopstart pakten in de Italiaanse Alpen. De twee toonden dat het mogelijk was om op het witte poeder hoge snelheden te halen. Vooral Vanthourenhout maakte indruk in de eerste ronde, Tom Pidcock miste dan weer zijn start.

Ondertussen schoof Belgisch kampioen Van Aert gestaag op. Na een dikke ronde had hij het wiel van koploper Vanthourenhout te pakken. Iserbyt was ook nog mee, de eerste kloof van betekenis was daarmee een feit. Toen Van Aert daarna de kop overnam was het alle hens aan dek.

Vanthourenhout was daarbij als enige in staat om de Belgische tricolore enigszins in het zicht te houden, maar vanop een afstandje zag hij Van Aert steeds verder wegrijden. Van Aert bleef nagenoeg foutloos en haalde flink wat vermogen uit zijn imposante onderrug.

In de achtergrond kwam Tom Pidcock ondertussen steeds meer onder stoom. De Brit - net als Van Aert gesponsord door Red Bull - maakte flink wat plaatsen goed en profiteerde in de slotronde van foutjes bij Iserbyt om de derde plaats in de wacht te slepen.

Dat allemaal dus in de schaduw van Van Aert. De renner van Jumbo-Visma maakte nog twee foutjes in het slot, maar Vanthourenhout reed als tweede op een eiland. Het water - of beter de sneeuw - was te diep om nog in de buurt van een ontketende Van Aert te komen.

Na de zege gisteren in Essen dus een perfect weekend voor Van Aert. Wat zal dat volgende week geven als Mathieu van der Poel weer het veld induikt? Nog dit: Eli Iserbyt blijft als vierde aan de leiding in het algemene klassement van de Wereldbeker.

Van Aert: “Ik heb ervan genoten, ik vond deze wedstrijd heel geslaagd”

Op twee schuivers na reed Wout van Aert een perfecte cross op de sneeuw in Val di Sole. “Het was nochtans een hectische start. Ik stond op de tweede rij en wist dat het belangrijk zou worden om goed het veld in te duiken. Ik zat gelukkig snel in de top vijf en vanaf dan kon de echte strijd beginnen", aldus Van Aert.

Dat Van Aert daarna vooral zou moeten afrekenen met Michael Vanthourenhout had hij op voorhand al wel gedacht. “Er waren veel stukken in het parcours waar techniek belangrijk is. Het is bekend dat Michael technisch heel goed is, dus ik had hem verwacht. Ik denk dat ik me al bij al goed uit de slag heb getrokken. Ik wist op voorhand dat foutjes maken onvermijdelijk zou zijn.”

Gisteren won hij in de modder, vandaag in de sneeuw. Van Aert vindt het wel best. “Die afwisseling maakt de cross net zo mooi. Het kan overal, deze wedstrijd bewijst dat. Ik droom er bijvoorbeeld al jaren van om eens in een park in een hoofdstad een wedstrijd te rijden. Dat zou mooi zijn. Als iemand dat geregeld krijgt, dan ben ik sowieso van de partij. De Italianen zijn echt wel op deze cross afgekomen, de beleving was top.”

En uiteraard kwam ook de wereldtitel van Max Verstappen nog even ter sprake. “Hij was mijn favoriet, met Jumbo en Red Bull heeft hij twee dezelfde sponsors als ik. Voor de rest heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel met de Formule 1, maar de laatste weken heb ik het wel meer gevolgd. Net als iedereen, denk ik.”

Spannend slot bij de vrouwen

Ook niet te versmaden in Val di Sole: de finale bij de vrouwen. Daar was de zege voor beloftenwereldkampioene Fem van Empel na een ongemeen spannend duel met Marianne Vos. De meervoudig wereldkampioene kwam na een kettingprobleem in de laatste bochten terug na een onwaarschijnlijke remonte. Vos nam zelfs de kop, maar kwam in de voorlaatste draai nog een paaltje tegen op haar weg. Van Empel ging er weer over en won zo in extremis haar eerste WB-cross bij de vrouwelijke profs.

