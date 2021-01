Van Aert voor het eerst aan de start in Belgische driekleur: “Ga er dubbel zo hard van genieten”

VeldrijdenSchrik niet als u Wout van Aert straks niet meteen herkent tijdens de Zilvermeercross in Mol. De kersvers Belgisch kampioen staat straks voor het eerst aan de start in de Belgische driekleur. Opvallend, aangezien hij al voor de vierde keer Belgisch kampioen werd. “Ik ga er dubbel zo hard van genieten.”

Eindelijk is het zo ver: Wout van Aert mag z'n Belgische driekleur eens showen in het veld. Van Aert werd dan al wel vier keer Belgisch kampioen, de vorige jaren reed hij toch telkens met een ander tenue rond. De WK-trui en de trui van de leider in de Wereldbeker komen namelijk eerst in aanmerking, en dan pas onze tricolore.

Voor Van Aert is het een hele eer om nu dus eindelijk eens te mogen crossen in het zwart-geel-rood. “Het is een beetje apart. De eerste keer dat ik Belgisch kampioen werd had ik de Wereldbeker-leiderstrui, denk ik. En vanaf dan was ik altijd wereldkampioen op het moment dat ik Belgisch kampioen werd. Raar om vier keer te moeten winnen vooraleer ik er eens in kon rijden, maar ik ga er wel dubbel zo hard van genieten.”

Volledig scherm © BELGA

“Het is één van de mooiste truien van het peloton. In een wielerland als België is het een enorme eer om die trui te mogen aandoen, ik ga er zeker van genieten.”

De Zilvermeercross in Mol past perfect in het schema van Van Aert in de voorbereiding op het WK. “Het voelde goed aan om nog een zandcross te kunnen meepikken. Het is voor mij ook vlakbij huis. Het is ook een heel mooie cross. Ik heb hier af en toe al wel moeten passen omdat ik op stage was, maar deze keer komt het wel uit. Dus ik ben blij dat ik hier mijn trui voor de eerste keer kan tonen en deze mooie cross kan doen.”

Volledig scherm © BELGA