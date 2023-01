Van Aert vliegt door het zand in Koksijde en deelt uppercut uit aan concurrenten

Bijna elf jaar nadat ze op het WK voor junioren een prangend duel uitvochten in de duinen, keerden Wout van Aert en Mathieu van der Poel terug naar het strand van Koksijde. Bij de profs vochten ze - vandaag niet meegerekend - al twintig zandduels uit. De stand was 11-9 in het voordeel van Van der Poel.

De ‘Grote Twee’ schoten beiden prima uit de startblokken. Enkel zandspecialist Laurens Sweeck kon zijn wagonnetje aanhaken en maakte enorm veel indruk in de openingsfase. Van Aert leek de mindere van de drie in het zand, maar met nog vijf ronden voor de boeg, pakte de Belgische kampioen uit met een enorme versnelling. Hij startte met Pipisquallo’s, maar schakelde nadien over op Typhoon-banden - een geslaagde zet. Van der Poel en Sweeck zagen sterretjes. Van Aert wachtte duidelijk het juiste moment af om zijn duivels te ontbinden.

Van Aert had een superdag en liep steeds verder uit. Van der Poel zag af en had opnieuw last van de rug. Voor Van Aert is het zijn zesde overwinning van het seizoen. Zaterdag verschijnt hij aan de start in Gullegem. Van der Poel laat die cross links liggen. Zondag kijken ze elkaar in Zonhoven in de ogen.