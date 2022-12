Van Aert, Van der Poel en Pidcock kruisen ook in de volgende speeldag van de Gouden Cross (Gavere, Heusden-Zolder en Diegem) de degens

VeldrijdenEen ontketende Wout van Aert won gisteren met overmacht de Zilvermeercross in Mol. Neem jij de drievoudige wereldkampioen op in jouw (nieuwe of bestaande) Gouden Cross -ploeg? Of neem je een risico en laat je hem links liggen? Via onderstaand overzicht weet u waar de ‘Grote Drie’ aan de start verschijnen.

26 december: Gavere (Wereldbeker) met Van Aert, Van der Poel en Pidcock

Op tweede kerstdag wordt de Wereldbekercross van Gavere betwist. Net als gisteren in Mol komen ook hier Van Aert, Van der Poel en Pidcock samen aan de start. De Belg en de Nederlander wonnen hier elk al twee keer, de Brit was de beste in 2020. Het lastige parcours met een relatief lange beklimming kan niet anders dan voor vuurwerk zorgen.

27 december: Heusden-Zolder (Superprestige) met Van Aert, Van der Poel en Pidcock

Een dag na Gavere kruisen Van Aert, Van der Poel en Pidcock al opnieuw de degens op het circuit van Heusden-Zolder, een Superprestigecross. Een bijzondere plaats voor Wout van Aert, want hier kroonde hij zich in 2016 voor de allereerste keer tot wereldkampioen. Van Aert zou erna nog twee keer winnen in Zolder, Van der Poel heeft zelfs al vijf streepjes achter z'n naam staan.

Volledig scherm Wout van Aert. © Photo News

28 december: Diegem (Superprestige) met Van Aert, Van der Poel en Pidcock

In het kunstlicht van Diegem kijken de drie kleppers elkaar een derde dag op rij in de ogen. De afgelopen twee seizoenen ging de cross niet door door de coronacrisis, maar daarvoor was het een echte speeltuin voor Van der Poel. Tussen 2014 en 2019 won de Nederlander hier maar liefst zes keer op rij. Het maakt dat zowel Van Aert als Pidcock nog ontbreken op de erelijst.

30 december: Azencross in Loenhout (Exact Cross, live op VTM) met Van Aert, Van der Poel en Pidcock

Na een dagje welverdiende rust nemen Van Aert, Van der Poel en Pidcock het opnieuw tegen elkaar op in de Azencross van Loenhout. Een veldrit die deel uit maakt van de Exact Crossen en dus live te bekijken is op VTM. Van Aert won vorig jaar voor de derde keer in Loenhout en kwam zo op gelijke hoogte van Mathieu van der Poel.

1 januari: GP Sven Nys in Baal (X2O Badkamers Trofee) met Pidcock

De GP Sven Nys in Baal op Nieuwjaar is de pineut van de drukke kerstperiode geworden, want met zowel Van Aert als Van der Poel vond de organisatie geen akkoord. Wereldkampioen Pidcock tekent wel present. Hij hoopt op de Balenberg beter te doen dan z'n tweede plek van vorig seizoen, toen Van Aert de beste was.

Volledig scherm Tom Pidcock is de enige van de ‘Grote Drie’ die start in Baal. © Photo News

3 januari: Herentals (X2O Badkamers Trofee) met Van Aert, Van der Poel en Pidcock

Een belangrijke afspraak voor Wout van Aert op 3 januari, want dan strijkt het crosscircus neer in zijn thuishaven Herentals. Cadeau zal Van Aert de zege niet krijgen, want ook Van der Poel en Pidcock zakken af naar Herentals. Voor Pidcock meteen de laatste cross van de kerst- en nieuwjaarsperiode.

5 januari: Duinencross in Koksijde (X2O Badkamers Trofee) met Van Aert en Van der Poel

In de Duinencross van Koksijde mogen Van Aert en Van der Poel hun innerlijke zandkliever helemaal tot uiting laten komen. Een heerlijk duel lijkt in de maak, want beiden staan bekend als specialisten. Van Aert won hier al één keer én pakte er al een Belgische titel, Van der Poel won drie keer toen de Duinencross nog deel uit maakte van de Wereldbeker.

7 januari: Gullegem (Superprestige) met Van Aert

Wout van Aert neemt eveneens deel aan de Superprestigecross van Gullegem. Van der Poel zakt niet af naar West-Vlaanderen.

8 januari: Zonhoven (Wereldbeker) met Van Aert en Van der Poel

De Wereldbekercross van Zonhoven - met de befaamde kuil - is de laatste veldrit voor de nationale kampioenschappen. Van Aert en Van der Poel laten respectievelijk het BK en het NK links liggen.

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

