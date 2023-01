Van Aert, Van der Poel en Pidcock kruisen de degens in Benidorm - Merlier en Vermeersch de blikvangers in Zonnebeke

Tim Merlier en Gianni Vermeersch toppen de affiche in Zonnebeke. Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock nemen niet deel aan de Kasteelcross. De smaakmakers van het veldritcircus staan een dag later aan de start in Benidorm. Voor de organisatoren van de Kasteelcross een serieuze domper, maar er is ook goed nieuws voor hen: de wedstrijd wordt namelijk rechtstreeks uitgezonden op VTM. Een gouden kans voor velen om zich in de kijker te rijden.

Voornaamste deelnemers op een rij

In Zonnebeke : Gianni Vermeersch, Tim Merlier en Ryan Kamp. In Benidorm : Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Lars van der Haar.

“Maar het seizoen is al lang bezig. Kan ik nog wel winnen in de Gouden Cross?”

Hoe neem je deel aan de Gouden Cross?

Stap 3: Je crossploeg is klaar om het veld in te duiken? Dan moet je enkel nog een superkopman of -vrouw aanduiden. Die superkopman of -vrouw kan je op de speeldag in kwestie extra punten opleveren. Uiteraard kan je de superkopman of -vrouw bij elke cross veranderen.