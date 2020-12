Van Aert pakt op ‘eigen terrein' in Herentals eerste crosszege van seizoen, Van der Poel rijdt lek op cruciaal moment

De twee tenoren schoten alleszins sterk uit de startblokken. De Nederlander dook als eerste het veld in, Van Aert als tweede, hoewel hij pas op de tweede rij gestart was. Van der Poel legde meteen een hels tempo op en enkel Van Aert en Michael Vanthourenhout konden hun wagonnetje aanpikken.

Lekke band

‘t Was een omloop op maat van Van Aert: hij kon z’n power kwijt. En onze landgenoot deed het ook technisch gewoon goed. Van der Poel kwam niet dichter en zonder foutjes was Van Aert zegezeker. Die kwamen er ook niet meer, waardoor de drievoudige wereldkampioen voor het eerst dit veldritseizoen z’n armen in de lucht mocht gooien. Het is zijn eerste crosszege sinds de veldrit in Lille van vorig seizoen (8 februari).