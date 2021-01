Van Aert kan met goed gevoel op stage vertrekken, maar: “Beetje pijnlijk dat ik Sarah en Georges al moet achterlaten”

Veldrijden“Ik ga er dubbel zo hard van genieten”, vertelde Wout van Aert voor zijn eerste cross in de Belgische driekleur. Het werd meteen ook z'n eerste zege in de tricolore. Van Aert kan zo met vertrouwen naar het WK toeleven: “Op het BK had ik nog niet het gevoel dat ik wou, maar vandaag voelde ik me al veel beter.”

Eindelijk was het zo ver: Wout van Aert mocht z'n Belgische driekleur eens showen in het veld. Van Aert werd dan al wel vier keer Belgisch kampioen, de vorige jaren reed hij toch telkens met een ander tenue rond. De regenboogtrui en de leiderstrui in de Wereldbeker komen namelijk eerst in aanmerking, en dan pas onze tricolore. Voor Van Aert was het een hele eer om eindelijk eens te mogen crossen in het zwart-geel-rood. “Het is een beetje apart”, vertelde hij voor de start. Raar om vier keer te moeten winnen vooraleer ik er eens in kon rijden, maar ik ga er wel dubbel zo hard van genieten.”

Van Aert kliefde in Mol het beste door het zand en won zo voor het eerst in de Belgische tricolore. Ook op het WK in Oostende over twee weken moet er door het zand gekliefd worden en dus was de wedstrijd van vandaag een ideale training. “Het was wel meer dan een training”, vertelde Van Aert na zijn zege. “Een cross rijden is altijd lastig en Laurens maakte het me moeilijk. Het duurde lang voor ik hem kon lossen. Uiteindelijk boekte ik een mooie zege. Ik ben blij dat ik hier aan de start stond.”

Volledig scherm © Photo News

Van Aert vertrekt morgen op stage en moet dus z’n vrouw Sarah en pasgeboren zoontje Georges even achterlaten. Een opluchting of toch ambetant? “Gevaarlijke vraag”, lachte Van Aert. “Het is een beetje pijnlijk. De kleine man is nog geen twee weken oud en dan is het jammer dat ik hen al moet achterlaten. Langs de andere kant zijn twee weken thuis weer veel geweest voor een wielrenner, dus we mogen niet klagen.”

Zoals eerder aangehaald staat over twee weken dé grote afspraak van het crossseizoen op de agenda: het WK in Oostende. Hoe leeft Van Aert toe naar het wereldkampioenschap? “Heel gedreven. Ik heb een lastige periode achter de rug. Ik heb zo goed mogelijk proberen trainen, maar dat was niet altijd makkelijk met de geboorte. Op het BK had ik nog niet het gevoel dat ik wou, toen was het puur op karakter. Vandaag voelde ik me al veel beter, dus ik mag vertrouwen hebben.”

Volledig scherm © BELGA

