Van Aert heeft nog drie doelen af te vinken op zijn januari-‘bucketlist’: “De conditie is prima, het gaat nu nog louter om de details”

√ Eerste keer papa worden: 4 januari

“Ik ben al beter aangepast aan de nieuwe gezinssamenstelling.” Grappig formeel, liet hij het zaterdag na zijn vierde seizoenszege in Mol van de tong rollen. Van Aert is op en top wielerprof. Maar wil ook een papa zijn uit de duizend. “Ik had vanaf dag één in de logeerkamer kunnen gaan slapen en me er niets van hebben aantrekken. Maar daarvoor zijn Sarah en ik niet aan kinderen begonnen. Dus probeerde ik zoveel mogelijk te genieten van die eerste momenten, ze bewust te beleven. Dat zorgde voor wat vermoeidheid. Heel even was de cross bijzaak. Maar nu focus ik 100% opnieuw op mijn job. En kijk ik vooruit. Of op stage vertrekken zonder vrouw en kind in die zin een opluchting is? Da’s een gevaarlijke vraag. (lacht) Neen, ik zie er eerder een beetje tegenop. Onze ‘kleine’ man’ is nog geen twee weken oud, ik laat hem niet zo graag achter. Ook al is twee weken thuis zijn in deze periode lang voor een renner. Maar ik klaag niet. Vrijdag ben ik immers al terug.”