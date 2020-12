Van Aert grijpt naast derde podiumplaats: “Had echt gedacht dat ik hier stukken beter zou zijn dan vorig weekend”

“Ik had nooit het gevoel dat ik had verwacht”, sprak Wout van Aert. “Ik had echt gedacht dat ik hier vandaag stukken beter zou zijn dan vorig weekend (in Tabor en Kortrijk finishte hij als derde), maar dat was helemaal niet het geval. Dat is spijtig. Het is niet dat ik ontgoocheld ben, dit is een resultaat volgens de verwachtingen, maar na vorige week hoopte ik gewoon op meer. Ik was misschien te optimistisch. In de finale waren die andere jongens gewoon een pak beter.”

“Of dit de moeilijkste was van de drie? Technisch wel ja, zeker en vast”, vond hij. “Ik denk dat je in de afdaling wel kon zien dat ik geen overschot had. Naar het eind toe wist ik zelfs niet meer wat ik er moest doen, ik kwam er gewoon niet door. Het liep niet zoals ik wilde. Technisch liep het niet zo goed, maar dat hangt ook samen met conditie. Als je conditioneel in orde bent, maak je minder fouten. Het is niet toevallig dat ik meteen na Eli’s aanval ten val kwam. Dat komt gewoon omdat je op je limiet zit.”

Van Aert kende een moeizame start en dat speelde een rol op het eind. “Ik miste mijn start volledig en toen ik vooraan het initiatief nam, was het proberen om te proberen. Maar het is wat het is. In de finale had ik niets meer over en dan word je vierde. Toen Eli ging, sloeg hij snel een mooi kloofje. Eli kan, als hij een gat heeft, heel snel een mooie kloof uitbouwen. Dat heeft hij vandaag weer benut. Ik word vierde, meer zat er niet in. Mijn benen voelden niet goed aan.”

Komend weekend is Van Aert niet van de partij. Hij vertrekt maandag op trainingsstage naar Spanje. “Mijn crossfiets gaat niet mee”, zei hij. “Ik train er op mijn wegfiets. Het is niet de bedoeling om even goed te blijven, ik ga trainen om beter te worden. De bedoeling is om in de kerstperiode echt goed te zijn en daar gaan we nu aan werken. Ik moet algemeen gewoon nog beter worden.”

