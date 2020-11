Van Aert & co met privéjet vertrokken naar Tabor, renners bekostigen vlucht zelf

Veldrijden Telenet-Baloise Lions trekt 15.000 euro uit voor eigen ‘corona­test­post’

21 november Iedereen die op een cross aanwezig is, van renners en hun entourage over media tot wedstrijdjury en organisatoren, moet voortaan een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Dat besliste Belgian Cycling enkele dagen geleden. Daarmee schakelt de Belgische wielerfederatie het veldrijden gelijk met alle andere profsporten die op dit moment nog mogen plaatsvinden. De maatregel gaat in vanaf de Urban Cross in Kortrijk, volgende week zaterdag 28 november en geldt tot nader order voor alle wedstrijden op Belgisch grondgebied.