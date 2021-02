Van Aert boos en teleurgesteld op zichzelf en de buitenwereld na mentale dip: “Dit is moeilijk te verwerken”

WK veldrijden Eli Iserbyt crosst straks met scheurtje in elleboog: "Ik bijt door"

31 januari Top vijf, is de uiterst voorzichtige ambitie van Eli Iserbyt. Het podium, dat wordt... ellebogenwerk. Letterlijk. "Ik ben maandag nog eens op controle geweest bij een Antwerpse elleboogchirurg. Blijkbaar zit er toch een scheurtje in een gewrichtsband. Door de veelvuldige trainingsarbeid op stage in Spanje moet het wat geïrriteerd zijn geraakt. Dat maakt een topprestatie in principe onmogelijk. Als volleyballer had ik meteen moeten stoppen, zegden de dokters. Op de fiets kan je 't fixeren en valt het mee. Ook mijn fiets op de schouder tillen is geen probleem, want ik ben rechtshandig. Enkel een val kan de zaak verergeren.”